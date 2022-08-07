Seyhan’da eğitim yardımı artırıldı

Seyhan Belediye Meclisi’nin Ağustos ayı toplantısının son birleşiminde, ÖSYM tarafından yapılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na girip 4 yıllık fakülte kazanan ihtiyaç sahibi öğrencilere bir defaya mahsus yapılan 500 TL’lik eğitim yardımının miktarı, ekonomik koşullar göz önüne alınarak bu yıl 2 bin TL’ye yükseltildi.

Günün ekonomik koşullarında öğrenciler arasında oluşabilecek olumsuzlukların giderilmesi amacıyla Seyhan’da ikamet edip bir lisans bölümü üniversiteye yerleşmeye hak kazanmış ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımını öngören Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün teklifi, havale edildiği müşterek komisyondan oybirliği ile geçti.

Meclis toplantısının son birleşiminde komisyon raporu oybirliği ile kabul edilerek, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen Seyhanlı öğrencilere, ödüllendirme amaçlı, karşılıksız olarak toplamda 2 bin TL eğitim yardımında bulunulması karara bağlandı.

Başvurular eylül ayında yapılacak

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılının birinci ve ikinci döneminde biner lira olmak üzere toplamda 2 bin TL olarak yapılacak eğitim yardımından yararlanmak isteyen öğrencilerin başvuruları Eylül ayında kabul edilecek.

Eğitim yardımından yararlanacak öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, ailesinin ikamet adresinin Seyhan’da olması, Türkiye’de yerleşik devlet üniversitelerinin en az 4 yıllık bölümlerini kazanmış olmak ya da Türkiye ve KKTC’de yerleşik vakıf üniversitelerinin en az 4 yıllık bölümlerini tam burslu kazanmış olmak ve aile gelir durumu bakımından yardıma muhtaç olması koşullarına haiz olması gerekiyor. 4 yıllık kazanan şehit ve gazi çocuklarına gelir kriterine bakılmaksızın eğitim yardımı yapılacak.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, kararın oybirliği alınmasının çok anlamlı ve değerli olduğunun altını çizerek, tüm meclis üyelerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Akay, “Seyhan, yoksul yurttaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı bir kent. Bir çok aile başta ekonomik sorunlar olmak üzere tüm olumsuzluklara göğüs gererek evlatlarının üniversite eğitimi alması için fedakarlıklar yapıyor. Seyhan Belediyesi olarak, ilçemizde ikamet edip bir lisans bölümünü kazanan ihtiyaç sahibi öğrencilere destek vererek öğrencilerimiz arasında oluşabilecek olumsuzlukların bir nebze de olsa giderilmesine katkı sunmak istedik. Bu destekle gençlerimizin ve ailelerinin yüzünde bir tebessüme neden olabilirsek ne mutlu bize” dedi.