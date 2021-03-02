Seyhan’da büfe tartışması

Seyhan Belediye Meclisi Mart ayı çalışmaları tartışmalı başladı. CHP’li Mustafa Fidan Vursavuş, ilçedeki 20 park içerisine kurulmuş olan büfelerin kaldırılması teklifini kendisinin verdiğini ama komisyonda ve mecliste teklifin oy çokluğuyla reddedildiğini belirterek, “800 bin insan mı büyük 20 insan mı büyük?” diye sordu.

Seyhan Belediye Meclisi Yasemen Çelik, Duygu Atikaslan Ayçe ve Gülcan Bingöl tarafından açıldı.

Gündem dışı söz alan CHP Grup Başkanvekili Fadime Geçioğlu, şehitlere rahmet ve ailelerine sabırlar diledi. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutlayan Geçioğlu, kadınların kıymetinin bilinmesini ve yaşam haklarının en yakınındaki erkekler tarafından ihlal edilmemesi temennisinde bulundu. Tüm doktor ve sağlık çalışanların 14 Mart Tıp Bayramını da kutlayan Geçioğlu, sağlık çalışanlarına minnet ve saygı duyduğunu sözlerine ekledi.

CHP’li Mustafa Fidan Vursavuş ise 2019 yılının Aralık ayında meclis üyesinin birisinin önerge verdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Yeşil alanlar halkındır, parklar halkındır, üzerinde ne varsa kaldırılmalıdır. Bu alanlar halkla tekrar kucaklaştırılmalıdır diyerek adını soyadını yazarak altına imza attı. Bilmeyenler duysun, bu meclis üyesinin adı Mustafa Fidan Vursavuş’tur. Dolayısıyla verdiğim bu önergeyle parklar ve yeşil alanlar üzerindeki bu talebimle ilgili bir çalışma yapılarak meclis kararı alınmasıydı. Bu ülkemizde daha pandemi yokken verilmiş bir önergeydi. 2020 yılı geçti. 2021 yılının Şubat ayı komisyonunda ve mecliste bu görüş oy çokluğuyla reddedildi. 800 bin Seyhanlıya ait olan bu parkların tekrar halka kavuşturulmasıyla ilgili önergeyi veren ismi buradan tekrar söylüyorum, duymayan varsa duysun, Mustafa Fidan Vursavuş. Ben kendimle ilgili bilgiyi veriyorum, bu önergeyi reddeden arkadaşları da Seyhanlının bilmesi taraftarıyım. Neden ve hangi düşünceyle reddettiniz?” diye sordu.

20 büfeden bahsettiğini söyleyen Vursavuş, 800 bin insanın yok sayılamayacağını kaydederek şöyle devam etti:

“İlkokul talebesi çocuğa sorarsanız hizmet anlamında 800 bin mi büyüktür, 20 insan mı derseniz, size cevabı verirler. 800 bin insanın hakkı daha önemlidir derler. 20 büfecinin sözleşmelerinde 10-12 metrekare yerleri vardır, bana bir tane sözleşmesine uyan büfeci gösterin? Gösteremezsiniz, yok çünkü. O arkadaşların suç işledikleri aşikardır. Zabıta arkadaşlarımız, eğer siz arkadaşları yasal sınırlarına çekmezseniz, bu halkı parklarla kucaklaştırmazsanız siz de suç işlemiş olursunuz.”

Vursavuş’tan sonra yerinden söz alan MHP’li Şehmus Uçar, “Cumhur İttifakı olarak parkların içindeki büfelerin kaldırılması yönünde oy kullandık. Büfelerin kaldırılmasını istemeyen CHP’lilerdi” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Yalçın Limoncu da konuşmasında Seyhan İmar AŞ’nin genel kuruluna kendilerinin davet edilmediğine dikkat çekerek, bu şirket hakkında sağlıklı bilgi alamadıklarını ve denetleyemediklerini söyledi. Limoncu, “Sayın başkan Seyhan’ı birlikte yöneteceğiz diyordu. Bunun böyle olmadığını gördük, başkan yakalanmıştır. Genel anlamda Seyhan’ı Başkan çok dar çerçeve içinde yönetiyor, bu çerçevede biz meclis üyeleri yokuz” dedi.

MHP’li Şehmus Uçar ise, Seyhan İmar A.Ş.’nin yönetiminin oluşturulması için meclis olarak geçen yıl başkana yetki verdiklerini belirterek, bu yıl neden böyle bir yetki istenmediğini sordu.

Daha sonra gündeme geçildi. Toplam 13 maddeden oluşan gündemin 1. Maddesinde iş makineleri tescil yönetmeliğinin görüşülmesine ait teklif ortak komisyona havale edildi.