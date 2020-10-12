Seyhan’da boya ihtiyacı olan okullar boyandı

Adana’da 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için kademeli olarak yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte Seyhan Belediyesi de ihtiyaç duyulan okullarda boyama çalışmasını tamamladı. Planlı son boyama çalışması; Başkan Akif Kemal Akay, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ile CHP Seyhan Gençlik Kolları üyelerince eskiden köy olan Camuzcu Mahallesindeki ilköğretim okulunda gerçekleştirildi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın talimatıyla yüz yüze eğitim dönemi öncesinde ilçede ihtiyaç duyulan okullarda içme suyu depoları temizlenmiş, talep eden okul yöneticilerine ücretsiz boya verilmiş, dezenfektan ve maske desteği verilmiş ve imkanı olmayan eskiden köy olan mahallelerdeki okullar da belediye ekipleri tarafından boyama çalışması başlatılmıştı. Planlı olarak gerçekleştirilen son okul boyama çalışması, hafta sonu eskiden köy olan Camuzcu Mahallesi ilköğretim okulunda gerçekleştirildi.

Okulu Başkan Akay elleriyle boyadı

Okulun boya öncesi tamiratları ustalarca tamamlandıktan sonra renklendirme işlemi, Başkan Akif Kemal Akay tarafından gerçekleştirildi. Başkan Akay’ın, eline boya fırçasını alarak boyama işlemi yapması, okulda toplanan veli ve öğrencilerce hayranlıkla takip edildi. Kurumsal renklere boyanan okul, yüz yüze eğitime katılacak öğrencilere ev sahipliği yapacak.

Öğrencilere ve topluma bir mesaj verebilmek adına boyama çalışmasına aktif olarak katıldıklarını aktaran Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, “Boyama çalışmasına, öğrencilerimizi önemsediğimizi göstermek adına bizzat katıldık” dedi.

Başkan Akay şöyle devam etti:

“Çocuklarımız daha iyi şartlarda eğitim alabilsinler diye biz büyükler olarak okulu renklendirdik. Çocuklarımız da emek vererek boyadığımız bu okulda öğretmenlerini çok iyi dinlesinler başarılı olsunlar. Fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür bireyler olsunlar. Tüm öğrencilerimize tavsiyem, maske, mesafe, hijyen kurallarına uysunlar ve öğretmenlerinin uyarılarını dikkate alsınlar. Yeni eğitim-öğretim sezonunda tüm öğrencilerimizin zihni açık olsun.”

Başkan Akay daha sonra okulda eğitim gören öğrencilere, maske, kalem gibi eğitim sırasında ihtiyaç duyabilecekleri materyaller hediye etti.