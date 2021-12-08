Seyhan’da 6 ayda bin 400 kilo atık ilaç toplandı

Seyhan Belediyesi ile Adana Eczacı Odası’nın (ADEO), kullanılmayan, miadı dolmuş ilaçların toplanıp, lisanslandırılmış tesislerde imha edilmesi konusunda işbirliği yaptığı proje kapsamında 6 aylık zaman diliminde bin 400 kilo atık ilaç toplandı.

Seyhan Belediyesi’nin Adana Eczacı Odası’yla birlikte “Atık Yönetimi” ve “Sıfır Atık” yönetmelikleri uyarınca, halk sağlığını, doğayı ve çevreyi korumaya yönelik olarak kullanılmayan ya da miadı dolmuş atık ilaçların toplanıp, imha edilmesi için yaptığı işbirliği sonuç vermeye başladı. Seyhan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından ADEO’nun “atık ilaç toplama noktası” olarak belirlediği 80 eczaneye yerleştirilen, 80 litre kapasiteli, ağzı kilitli “Evsel Atık İlaç Toplama Kumbaraları”nda biriken atık ilaçlar “Seyhan Belediyesi 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi”nde toplandı.

Toplanan atık ilaçlar ADEO Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, yönetim kurulu üyeleri ve gönüllü eczacıların katılımıyla Türkiye’deki ilaç sektörü için yerelden genele yeni bir bakış açısı ve strateji oluşturulmasına katkı sağlayacak bir altlık oluşturulması hedefiyle türlerine göre sınıflandırıldı.

En çok astım ve alerji grubu ilaç toplandı

Toplanan atık ilaçların endikasyon merkezli sınıflandırılmasında büyük oranda astım-alerji gurubu ilaçlar ilk sırada yer alırken, bunu sırasıyla ağrı kesici-kas gevşetici, Gastrointestinal Sistem (GIS), diyabet hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar izledi. Antibiyotik grubundaki ilaçların ise gruplara nispeten daha az yoğunlukta olduğu belirlendi.

Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın da eşlik ettiği sınıflandırma işleminde toplanan atık ilaçlar, lisanslandırılmış bertaraf tesislerinde imha edilecek.

ADEO işbirliği ile gerçekleştirilen projenin bölgede ilk ve tek olduğuna dikkati çeken Başkan Akay, birer kimyasal madde olan ilaçların lavabolara dökülerek ya da çöpe atılarak suyu ve toprağı kirletip, canlıların sağlığını tehdit edebileceğine işaret etti. Akay, “Tüm canlıların sağlıklı bir yaşam sürmeleri için toprağımızı, suyumuzu, havamızı korumalı ve temiz tutmalıyız. Seyhan’da sadece altı aylık zaman diliminde bin 400 kg atık ilaç toplandı. ADEO ile birlikte yürüttüğümüz bu proje olmasaydı büyük ihtimalle bu ilaçlar çöpe gidecekti. Halk sağlığını, doğayı koruma konusunda yurttaşlarımızdan bu konuda biraz daha duyarlılık bekliyor ve atık ilaçlarını ilçemizdeki atık ilaç toplama kumbaralarına atmalarını istiyoruz” dedi.

Akıllı ilaç kullanımının yaygınlaşması gerek

ADEO Başkanı Ecz. Mürsel Yalbuzdağ’da, “Evlerde bulunan kullanılmayan ilaçların çöplere atılması sonucu bu atıklar doğaya zarar vermekte ve halk sağlığını tehdit etmekteydi. Bu nedenle ilaçla ilgili her aşamada olduğu gibi ilacın imhası konusunda da duyduğumuz sorumlulukla Adana Eczacı Odası olarak, Seyhan ilçemizde bulunan 80 eczanemizle, Seyhan Belediyesi ile işbirliği içerisinde yaklaşık altı aydır bu ilaçların toplanmasında görev almaktayız. Toplanan bu ilaçlar, artık kullanılmayan ilaçların türlerini tespit etmek ve atık ilaç miktarının artmasına karşı önlem almak amacıyla atık getirme merkezinde Oda Yöneticilerimiz ve gönüllü eczacılarımız yönetiminde Seyhan Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü yetkilileriyle gerçekleştirilen ortak çalışma ile ayrıştırılmıştır. Atık ilaç toplama konusunda toplumumuzdaki bilincin artırılması ve akılcı ilaç kullanımının yaygınlaştırılması için çalışmalarımız devam etmektedir” diye konuştu.