banner528

banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Borsa güne rekor seviyede başladı
Borsa güne rekor seviyede başladı
Aselsan'dan açıklama!
Aselsan'dan açıklama!
900 çalışanın işine zoom görüşmesi ile son verdiler!
900 çalışanın işine zoom görüşmesi ile son verdiler!
Aydın Valiliğinden ’tokat’ soruşturması
Aydın Valiliğinden ’tokat’ soruşturması

Seyhan’da 6 ayda bin 400 kilo atık ilaç toplandı

Seyhan Belediyesi ile Adana Eczacı Odası’nın (ADEO), kullanılmayan, miadı dolmuş ilaçların toplanıp, lisanslandırılmış tesislerde imha edilmesi konusunda işbirliği yaptığı proje kapsamında 6 aylık zaman diliminde bin 400 kilo atık ilaç toplandı.

ADANA 08.12.2021, 13:08
Seyhan’da 6 ayda bin 400 kilo atık ilaç toplandı

Seyhan Belediyesi ile Adana Eczacı Odası’nın (ADEO), kullanılmayan, miadı dolmuş ilaçların toplanıp, lisanslandırılmış tesislerde imha edilmesi konusunda işbirliği yaptığı proje kapsamında 6 aylık zaman diliminde bin 400 kilo atık ilaç toplandı.

Seyhan Belediyesi’nin Adana Eczacı Odası’yla birlikte “Atık Yönetimi” ve “Sıfır Atık” yönetmelikleri uyarınca, halk sağlığını, doğayı ve çevreyi korumaya yönelik olarak kullanılmayan ya da miadı dolmuş atık ilaçların toplanıp, imha edilmesi için yaptığı işbirliği sonuç vermeye başladı. Seyhan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından ADEO’nun “atık ilaç toplama noktası” olarak belirlediği 80 eczaneye yerleştirilen, 80 litre kapasiteli, ağzı kilitli “Evsel Atık İlaç Toplama Kumbaraları”nda biriken atık ilaçlar “Seyhan Belediyesi 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi”nde toplandı.

Toplanan atık ilaçlar ADEO Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, yönetim kurulu üyeleri ve gönüllü eczacıların katılımıyla Türkiye’deki ilaç sektörü için yerelden genele yeni bir bakış açısı ve strateji oluşturulmasına katkı sağlayacak bir altlık oluşturulması hedefiyle türlerine göre sınıflandırıldı.

En çok astım ve alerji grubu ilaç toplandı

Toplanan atık ilaçların endikasyon merkezli sınıflandırılmasında büyük oranda astım-alerji gurubu ilaçlar ilk sırada yer alırken, bunu sırasıyla ağrı kesici-kas gevşetici, Gastrointestinal Sistem (GIS), diyabet hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar izledi. Antibiyotik grubundaki ilaçların ise gruplara nispeten daha az yoğunlukta olduğu belirlendi.

Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın da eşlik ettiği sınıflandırma işleminde toplanan atık ilaçlar, lisanslandırılmış bertaraf tesislerinde imha edilecek.

ADEO işbirliği ile gerçekleştirilen projenin bölgede ilk ve tek olduğuna dikkati çeken Başkan Akay, birer kimyasal madde olan ilaçların lavabolara dökülerek ya da çöpe atılarak suyu ve toprağı kirletip, canlıların sağlığını tehdit edebileceğine işaret etti. Akay, “Tüm canlıların sağlıklı bir yaşam sürmeleri için toprağımızı, suyumuzu, havamızı korumalı ve temiz tutmalıyız. Seyhan’da sadece altı aylık zaman diliminde bin 400 kg atık ilaç toplandı. ADEO ile birlikte yürüttüğümüz bu proje olmasaydı büyük ihtimalle bu ilaçlar çöpe gidecekti. Halk sağlığını, doğayı koruma konusunda yurttaşlarımızdan bu konuda biraz daha duyarlılık bekliyor ve atık ilaçlarını ilçemizdeki atık ilaç toplama kumbaralarına atmalarını istiyoruz” dedi.

Akıllı ilaç kullanımının yaygınlaşması gerek

ADEO Başkanı Ecz. Mürsel Yalbuzdağ’da, “Evlerde bulunan kullanılmayan ilaçların çöplere atılması sonucu bu atıklar doğaya zarar vermekte ve halk sağlığını tehdit etmekteydi. Bu nedenle ilaçla ilgili her aşamada olduğu gibi ilacın imhası konusunda da duyduğumuz sorumlulukla Adana Eczacı Odası olarak, Seyhan ilçemizde bulunan 80 eczanemizle, Seyhan Belediyesi ile işbirliği içerisinde yaklaşık altı aydır bu ilaçların toplanmasında görev almaktayız. Toplanan bu ilaçlar, artık kullanılmayan ilaçların türlerini tespit etmek ve atık ilaç miktarının artmasına karşı önlem almak amacıyla atık getirme merkezinde Oda Yöneticilerimiz ve gönüllü eczacılarımız yönetiminde Seyhan Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü yetkilileriyle gerçekleştirilen ortak çalışma ile ayrıştırılmıştır. Atık ilaç toplama konusunda toplumumuzdaki bilincin artırılması ve akılcı ilaç kullanımının yaygınlaştırılması için çalışmalarımız devam etmektedir” diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8