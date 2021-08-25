Seyhan’a “Genç Dostu Şehir” ödülü

Seyhan Belediyesi, Teknogenç Projesi ve gençlere yönelik uygulamalarıyla ’Genç Dostu Şehir Ödülü’ne layık görüldü. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’a ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi.

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından; gençlerin kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkan sağlanması, gençlerin karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımı, genç girişimcilerin ve yenilikçi fikirlerin desteklenmesi amacıyla düzenlenen Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Uygulama yarışmasında Seyhan Belediyesi, Genç Dostu Şehir ödülüne layık görüldü. Türkiye Belediyeler Birliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi ve ödül töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla Ankara’da gerçekleştirildi.

Yarışmaya katılan belediyelerden dereceye giren 22 belediyeye ödül verildi. 21 belediye ile birlikte Teknogenç Projesiyle başarılı bulunan Seyhan Belediyesi’ne ödülü, düzenlenen törenle verildi. Törende Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ödülünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

“Gençlere yönelik çalışmalarımız sürecek”

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, göreve geldikleri ilk günden itibaren gençlere yönelik yapılabilecekler noktasında yoğun mesai harcadıklarını hatırlattı. Akay, “Bu doğrultuda gençlere yönelik projeler geliştirdik. Gençlere yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerden kurslara kadar birçok alanda çalışmalarımız sürüyor. Teknogenç de bu çalışmalardan biri. Türkiye’nin geleceği gençlerimize imkanlarımızı sonuna kadar sunmaya devam edeceğiz. Seyhan Belediyemizi Genç Dostu Şehir seçen herkese teşekkür ediyor, başarı ödülü bizzat veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.