Seyhan’a 25 milyonluk dev yatırım

Adana’nın Seyhan ilçesinin tarihi dokusunu kent yaşamıyla bütünleştiren Seyhan Belediyesi, 25 milyonluk yatırımla eski çırçır fabrikasını Seyhan Sanat Merkezi’ne dönüştürüyor.

Tarihi dokusu korunarak restorasyonu tamamlanacak olan eski çırçır fabrikasındaki temel atma töreni dün akşam saatlerinde gerçekleştirildi. Siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, demokratik kitle ve sivil toplum örgütlerinin başkan ve temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen törende konuşan Sakarya Mahallesi Muhtarı Semra Özdal, Seyhan Belediyesi’ne ve Başkan Akay’a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Özdal, “Seyhan Belediye Başkanımıza mahallemize bu kadar güzel bir kültür sanat merkezi inşa ettirdiği için minnettarız” dedi.

Önceki gün ziyaret ettiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamlarını katılımcılara ileten Başkan Akif Kemal Akay, “Genel Başkanımız bizden beklediği yakın iktidarımıza Millet İttifakı olarak bizim hazır olmamız. Bugüne kadar yaptığımız hizmetlerimizi artırarak devam etmemizi istedi. Özellikle sosyal yardımlar açısından belediyelerimizin hizmetlerinden son derece memnun kaldığını ifade etti” diye konuştu.

Çırçır fabrikası sanat merkezi olarak yeniden hayat bulacak

Seyhan’da hem sosyal belediyecilik hem de kentin kültür-sanat alanlarında gelişimini destekleyen bir anlayışla hizmet verdiklerini dile getiren Başkan Akay, sürdürülebilir projeleri hayata geçirdiklerini kaydetti. Zeydan Karalar döneminde kamulaştırılan eski çırçır fabrikasının sanat merkezine dönüştürüleceğini aktaran Başkan Akay, eski istasyon binasının da restore edilerek yeniden kent yaşamıyla bütünleştirileceğini vurguladı. Zeydan Karalar döneminde kamulaştırılan İlhan-Turhan Selçuk kardeşlerin gençliklerinde yaşadığı tarihi binayı karikatür evi olarak Adanalıların hizmetine sunacaklarını ifade eden Başkan Akay, “Geçmiş dönemde kamulaştırılması yapılan çok sayıda alan bu dönemde tamamlanacak. Yaşar Kemal Evi, Orhan Kemal Evi, Muzaffer İzgü Evi gibi bir takım evlerin de artık Adana’ya kazandırılması lazım” dedi.

Festivaller kenti olarak anılan Adana’ya gelen turistlerin kentin tarihi güzelliklerini görmesinin önemine de değinen Akay, Tepebağ ve Ulucami çevresinin Büyükşehir Belediyesiyle birlikte yapılan sokak sağlıklaştırma ve restorasyon çalışmalarının ardından çok daha değerli ve önemli bir bölge haline geleceğine işaret etti. Başkan Akay, “Sizlerle çok daha güzel günlerde buluşacağız. Bu tesisin Adana’ya hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Çırçır fabrikasını Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde kamulaştıran Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, binanın sanat merkezine dönüşecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Karalar, “Çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Görüyorsunuz burası Adana’nın en değerli yerlerinden bir tanesi. Burada ticari konut olabilir, konut olabilir, AVM bile olabilir ama başka tesisler için kullanıyoruz. Sosyal demokrat belediyeciliğin bir göstergesi olarak bu tür yerleri bir ticari kazanç için değil, kültür sanat ya da halkımızın değerlendirebileceği başka tesisler için kullanıyoruz. Adana’ya hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek temel atma töreni gerçekleştirilirken, Başkan Akay konuklara yapılan restorasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.