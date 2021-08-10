Seyhan’a 2 yeni park kazandırıldı

Seyhan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çocuk oyun alanları ve dinlenme parklarının bakımını gerçekleştirip, eksikliklerini tamamlıyor. Çalışmalar kapsamında Aydınlar Mahallesi Parkı ile Yeşiloba Oto Center Dinlenme Parkı tamamlandı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanındaki park ve dinlenme alanlarındaki bakım onarım çalışmalarının yanı sıra, Seyhan’a yeni yeşil alanlar kazandırmak için de çalışıyor. Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın mahalle muhtarlıklarında gerçekleştirdiği halk toplantılarında vatandaşların talepleri ve bütçe olanakları doğrultusunda, ihtiyacı olan ve mülkiyet sorunu olmayıp park yapmaya uygun olan alanlar parklara dönüştürülerek kişi başına düşen yeşil alan miktarı artırılıyor.

İki yeni park tamamlandı, üç yeni park daha yolda

Kısa süre önce yapımı tamamlanan Aydınlar Mahallesi Parkı ile Yeşiloba Oto Center Dinlenme Parkı vatandaşın hizmetine sunulurken, Gürselpaşa Soma Maden Şehitleri Çocuk Oyun ve Dinlenme Parkı, Gürselpaşa Mahallesi Dinlenme Parkı ile Dumlupınar Mahallesi Muhtarlık Parkı’nın yapımı da devam ediyor.

Öte yandan Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde marangozhane ve demir atölyesi ekipleri parklar ve dinlenme alanlarında kırılan, bakıma ihtiyacı olan bankların, bank tahtalarının, kamelyaların, basket potalarının, çöp kovalarının, fitness aletlerinin ve diğer park donatıların onarımını ve üretimini gerçekleştirip bu alanlardaki eksiklikleri tamamlayarak mevcut parkların yenilenmesini sağlıyor.

Çimlendirme, bitkilendirme ve budama çalışmaları sürüyor

Çim ve budama ekipleri ise belirlenen planlama doğrultusunda parklarda bitkilendirme ve çimlendirme çalışmalarıyla birlikte, uzayan çimleri biçip, yabani otların temizliği ve ağaç budama işlemlerini aralıksız sürdürüyor.

“Seyhanlılar her şeyin en iyisine layık”

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Seyhan Belediyesi’nin tüm birimlerinin Seyhanlıların mutluluğu, huzuru ve refahı için görev yaptığının altını çizerek, “Parklarımız, çocuk oyun ve dinlenme alanlarımız yurttaşlarımızın günün stresini atabildiği, kavurucu yaz sıcaklarında nefes alabildiği değerli alanlar. Bu alanları çok daha güzel hale getirebilmek, kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırabilmek için Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz büyük bir özveriyle yeni parkları Seyhan’a kazandırıp, mevcut parklarımızın eksiklerini tamamlayıp, onarımlarını gerçekleştirerek yeniliyor. Ayrıca çimlendirme, bitkilendirme ve boyama çalışmalarıyla parklarımızı çok daha renkli bir hale getirerek, yurttaşlarımıza görsel olarak çok daha estetik alanlar sunuyoruz. Seyhanlı hemşehrilerimiz her şeyin en iyisine layık” diye konuştu.