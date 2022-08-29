Seyhan Satranç Takımı 1. Lig’e yükseldi
Seyhan Belediyespor Kulübü Satranç takımı, 22-28 Ağustos tarihleri arasında Konya’da yapılan Türkiye 2. Ligi müsabakalarında şampiyon olarak 1. Lig’e yükseldi.
Seyhan Belediyespor Kulübü Satranç takımı, 22-28 Ağustos tarihleri arasında Konya’da yapılan Türkiye 2. Ligi müsabakalarında şampiyon olarak 1. Lig’e yükseldi.
Türkiye Satranç 2. Liginde mücadele eden Seyhan Belediye Spor Kulübü’nün 1. Lige yükselmesi nedeniyle açıklama yapan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, “Hocalarımızı ve sporcularımızı canı gönülden kutluyorum. Bizleri gururlandırdılar. Şampiyon kadroda yer alan sporcuların gelecekte daha iyi noktalara geleceğine olan inancımız yüksek. Bu konuda imkânlarımız dâhilinde desteğimizi devam ettireceğiz” dedi.
Satrancın hızlı düşünme ve doğru karar almak başta olmak üzere olaylara farklı bakış açısıyla yaklaşmak, planlı hareket etmenin önemeni ve gerekliliğini öğrenmeyi sağlamak ve özgüveni arttırmak gibi birçok faydasının bulunduğunu belirten Başkan Akay, “Seyhan Belediyesi olarak birçok branşta olduğu gibi satranca da büyük önem vermekteyiz. Bizim öncelikli hedefimiz spor yapan kişi sayısını arttırıp başarılı sporcular yetiştirmek” dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Gaziantep FK
|4
|10
|2. Adana Demirspor
|4
|9
|3. Fenerbahçe
|3
|7
|4. Başakşehir
|3
|7
|5. Beşiktaş
|3
|7
|6. Galatasaray
|4
|7
|7. Trabzonspor
|4
|7
|8. Kayserispor
|4
|6
|9. Antalyaspor
|4
|6
|10. Giresunspor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|3
|2
|17. Ümraniye
|4
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Samsunspor
|3
|5
|6. Gençlerbirliği
|3
|4
|7. Keçiörengücü
|3
|4
|8. Boluspor
|3
|4
|9. Göztepe
|3
|4
|10. Sakaryaspor
|2
|3
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|4
|12
|2. M.City
|4
|10
|3. Tottenham
|4
|10
|4. Brighton
|4
|10
|5. Leeds United
|4
|7
|6. Chelsea
|4
|7
|7. Newcastle
|4
|6
|8. M. United
|4
|6
|9. Liverpool
|4
|5
|10. Brentford
|4
|5
|11. Fulham
|4
|5
|12. Crystal Palace
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Nottingham Forest
|4
|4
|15. Aston Villa
|4
|3
|16. West Ham United
|4
|3
|17. Bournemouth
|4
|3
|18. Everton
|4
|2
|19. Wolverhampton Wanderers
|4
|2
|20. Leicester City
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Villarreal
|3
|7
|5. Osasuna
|3
|6
|6. Real Sociedad
|3
|6
|7. Mallorca
|3
|4
|8. Athletic Bilbao
|2
|4
|9. Almeria
|3
|4
|10. Rayo Vallecano
|3
|4
|11. Celta Vigo
|3
|4
|12. Atletico Madrid
|2
|3
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|2
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|2
|0