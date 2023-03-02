Seyhan Meclisi depremzedeler için tek yürek oldu

Seyhan Belediyesi Meclis Toplantısı depremzedeler için okunan Fatiha ve saygı duruşu ile başladı, partilerin grup başkanları birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Akif Kemal Akay başkanlığındaki Seyhan Belediye Meclisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden yurttaşlar anısına saygı duruşunda bulundu. Dualarla yitirilen canlar anılırken, Başkan Akay ve siyasi parti gruplarının sözcüleri konuşmalarında birlik ve beraberlik mesajları verdiler.

Dün gerçekleştirilen Seyhan Belediye Meclisinin mart ayı toplantısı ilk birleşiminde Başkan Akay’ın davetiyle depremlerde yaşamını yitiren yurttaşlar için önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından Fatiha okunarak yitirilen canlar anıldı.

Konuşmasında depremin yıkıma uğrattığı kentlerin her birinin birbirinden daha kötü durumda olduğuna işaret eden Başkan Akay, büyük acıların yaşandığını vurguladı.

Başkan Akay, “Çukurova’ya dahi yetişemedik”

Seyhan Belediyesi olarak deprem öncesinde yapılan hazırlıkları anımsatan Başkan Akay, “Bir arama kurtarma ekibi oluşturduk. AFAD’da bunlar akredite oldular. 25 personelimiz bu anlamda hazırlıklıydı. Çeşitli malzemeleri Altıkat köprüsü altında topladık. Battaniyeler, çadırlar, jeneratörlerimiz hazırdı. Bir aracımız jeneratörüyle, bilgisayarıyla, telefonuyla, internetiyle hazır edildi. Ama öyle bir deprem yaşadık ki biz sadece Çukurova’ya dahi yetmedik” dedi.

“Deprem bize çok şey öğretti, öğretmesi lazım”

Başkan Akay, “Bu deprem aslında bize çok şey öğretti, öğretmesi lazım” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Akay, depremlerde arama kurtarma yapması gerekenlerin göçük altında kalarak kendi canlarını kurtarmaya çalıştığını belirterek, devletin, kamunun, tüm kurumların, sivil toplum örgütlerinin ve vatandaşların bu tür felaketlere hazırlıklı olması gerektiğinin altını çizdi.

Deprem fırsatçılarına dikkat çekti

Seyhan Belediyesi’nin başta aşevi mutfakları, Dikimevi, temizlik ürünleri atölyesi olmak üzere tüm üretim alanlarının bu süreçte afet bölgesi için aralıksız hizmet verdiğini dile getiren Başkan Akay, deprem fırsatçılarına da dikkati çekti.

Akay, “Anadolu’nun dört bir tarafından insanlar yardım gönderirken, bir tarafta da bazı insanlar adeta fırsattan yararlanmak için 7 bin liralık çadır birden 12 bin liraya çıktı. Battaniye iki misli fiyata satıldı, sonra o iki misli fiyatta da bulunmadı. Bütün bunlar bir şeyi daha gösterdi bize, sıkıntı zamanlarında eğer kendi üretimlerimiz olmazsa sen derece sıkıntı içerisinde olacağız” ifadelerini kullandı.

“Şimdi psikolojileri düzeltme zamanı”

Önümüzdeki süreçte depremin neden olduğu mağduriyetlerin giderilmesi konusunda çalışacaklarını ifade eden Akay, şöyle devam etti: “Çünkü yardımlar azaldı, bu saatten sonra daha koordineli yardım mecburiyetlerimiz var ve unutmamamız lazım bunu. Bir başka boyut da deprem bölgesindeki insanların psikolojik durumları. Şimdi insanların, çocukların psikolojisini düzeltme zamanı. Bu da elbirliğiyle, topyekûn çalışmayla yapılacak bir şey.”

“Bizlerinde başına gelebilir”

Seyhan’ın alüvyonlu bir zemin üzerine kurulu ve bina envanteri de en eski yerleşim yeri olduğunu anımsatan Başkan Akay, “Depremin bize rastlamaması Allah’ın bir lütfu diyebilirim. Çünkü en tehlikeli alan bizim alanımız. Bunları da bilmemiz lazım. Yarın bizlerin de başına gelebilir. Herkesin başına gelebilir. Bu nedenle bugünden itibaren aslında olabilecekler şeylerde neler yapabileceğimizi bir noktada düşünmemiz lazım. Hem tehlike anında hem de tehlike sonrasında ne yapılacağı konusunda herkesin hazır olması lazım” dedi.

Grup sözcüleri birlik ve beraberlik mesajları verdi

Başkan Akay’ın konuşmasının ardından CHP Grup Sözcüsü Güngör Geçer’in davetiyle tüm siyasi partilerin grup sözcüleri birlik ve beraberlik mesajları vermek üzere kürsüye birlikte çıktı. CHP Grup Sözcüsü Geçer yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Sözün bittiği yerdeyiz. Artık konuşma zamanı değil, birlik, beraberlik bütünlük içerisinde hareket etme zamanı. Bütün toplum, bütün sivil toplum örgütleri devletimizle, milletimizle el ele verip bu enkazın altından ülkemizi hep birlikte çıkaracağız. Bunun için birlik olmalıyız, birlikte olmalıyız. Aynı yerde, aynı anda olmalıyız. Ben de depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. İnşallah bu acıları bir daha yaşamayız. Bu, inşallah ülkemize ders olur. Bilim ve teknolojinin gereklerini bundan sonra hep birlikte, ülke olarak ne gerekiyorsa hep birlikte yaparız. Daha bilinçli bir toplum olmanın zamanıdır, yeridir. Bu süreç içerisinde yardım faaliyetlerine katılan, yardımda bulunan bütün vatandaşlarımıza, kurum ve kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine, siyasi partilere, bütün belediyelere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Herkesin emeğine, yüreğine sağlık.”

“Sözün bittiği yerdeyiz”

İyi Parti Grup Sözcüsü Sultan Zeynep Erciyes de, “Bütün Türkiye’mizin başı sağ olsun, geçmiş olsun diyorum. Bütün acıları yaşayan ailelerimize sabırlar diliyorum. Hastalarımıza şifalar diliyorum ama artık sözün bittiği yerdeyiz. Bundan sonra umarım bütün Türkiye el ele verip gerçekten yapılması gerekenleri yapar. Seyhan için de aynı şey söz konusu. Bundan sonra bizim çalışmamız gerekir” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’ye örnek olacak hamleler yapmak zorundayız”

AK Parti Grup Sözcüsü Ali Coşkun ise, “ Ülke olarak, insanlık olarak başımız sağ olsun. İnsanlık tarihinin görüp görebileceği felaketi ne yazık ki ülkemizde, coğrafyamızda yaşadık. Hem yaralarımızı sarmamız hem de bundan sonrası için ders çıkartmamız. Bizler seçilmiş insanlarız ve belediye meclis üyeleriyiz. Bundan sonra Seyhan özelinden başlayıp tüm Türkiye’ye örnek olacak hamleler yapmamız gerekiyor. Tekrardan başımız sağ olsun, Allah mekanlarını cennet eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” diyerek duygu ve düşüncelerini aktardı.

“Gün birlik olma, yaraları birlikte sarma günüdür”

Depremleri yüzyılın felaketi olarak nitelendiren MHP Grup Sözcüsü Şehmus Uçar, da şunları söyledi: Yüzyılların felaketi diyebileceğimiz bir felaketle karşı karşıya kaldık. 44 bin vatandaşımızı kaybettik. Yüzbinlerce insanımız da yaralandı. Gün birlik olma günü, gün yaraları birlikte sarma günü. Dolayısıyla depremde hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza, buradaki meclis üyesi arkadaşlarımızın yakınlarına Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun.”