Seyhan, gençlerin stresini Gripin ile aldı

Seyhan Belediyesi, Covid-19 pandemisi nedeniyle ara verdiği, Pinhani ile yeniden başlattığı sanat etkinliklerini Gripin konseriyle sürdürdü. 10 bini aşkın Adanalının takip ettiği Gripin konserinde gençlerle birlikte olan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay yeni konserlerin müjdesini verdi.

Seyhan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün organize ettiği Gripin konseri Yaşar Kemal Kültür Merkezi önündeki meydanda gerçekleştirildi. Gençlerin ağırlıklı olduğu katılımcılar, konser öncesi “Açık alanlarda yapılacak konserlerde alınması gereken önlemler” çerçevesinde kontrolden geçirilerek ve Pandemi şartlarına uymaları uyarısı yapılarak alana alındı.

“Gençler en büyük itici gücümüz”

Gençlerle birlikte konseri takip eden Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, sahneye çıkarak Gripin üyelerine çiçek sundu. Gripin üyelerine teşekkür eden Başkan Akay, daha sonra kısa bir konuşma yaptı. Gençlerle ilk buluşmasında Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünün sanat alanı olacağını söylediğini anımsatan Başkan Akay, “Bugün geldiğimiz noktada kendi hedefimizi de aşarak mevcut alanın, en büyük sanat alanı olacağını söyleyebiliriz. Çünkü siz var oldukça biz en iyisini yapmak zorunda olacağız. Siz bizim itici gücümüz olacaksınız” dedi.

Başkan Akay’dan yeni konser müjdesi

Gençlere yeni konserlerin müjdesini veren Akay, “Çok ciddi olumsuzluklar yaşanmaması durumunda 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda da 3 belediye olarak ortaklaşa düzenleyeceğimiz özel bir konserimiz olacak. O konserde Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde gerçekleşecek. 1 Eylül’de de konserimiz olacak. Gençler olarak bizi yalnız bırakmadığınız sürece, konserlerimiz sürecek ve çalışma azmimizi güçlendireceksiniz. Hedefimiz, Seyhan’da yaşayan tüm bireyler gibi gençlerimizin de mutlu, huzurlu ve yaşamın tüm güzelliklerini doyasıya yaşayabilmesidir” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Konser Gripin’in sevilen şarkılarını seslendirmesiyle sürdü. Gençlerin şarkılara eşlik ettiği, fotoğraf ve video çektiği konser Gripin grubunun performansıyla geç saatlere kadar sürdü.