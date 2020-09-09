Seyhan Dikimevi, sipariş almaya başladı
SEYHAN BELEDİYESİ DİKİMEVİNDE BELEDİYE PERSONELİNİN İHTİYAÇLARININ KARŞILAMASININ YANI SIRA DİĞER BELEDİYELERDEN GELEN SİPARİŞLER DE YERİNE GETİRİLMEYE BAŞLANDI. KARATAŞ BELEDİYESİ PERSONEL KIYAFETLERİNİN TESLİMİNİN ARDINDAN OSMANİYE'YE BAĞLI YARBAŞI BELEDİYESİNCE SİPARİŞ EDİLEN PERSONEL ÇALIŞMA KIYAFETLERİNİN İLK PARTİSİNİN TESLİMİ YAPILDI.
Seyhan Belediyesi dikimevinde belediye personelinin ihtiyaçlarının karşılamasının yanı sıra diğer belediyelerden gelen siparişler de yerine getirilmeye başlandı. Karataş Belediyesi personel kıyafetlerinin tesliminin ardından Osmaniye’ye bağlı Yarbaşı Belediyesince sipariş edilen personel çalışma kıyafetlerinin ilk partisinin teslimi yapıldı.
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın göreve gelmesiyle birlikte “Üreten Seyhan” parolası çerçevesinde, boya atölyesi ve çiçek üretimi dışında Seyhan Dikimevi de, Akkapı Mahalklesinde faaliyete başladı. Seyhan Dikimevi’nin faaliyete başlamasıyla belediye personelinin kullandığı kıyafetlerin ihale ile alımına son verilerek, tüm personel kıyafetlerinin çok uygun fiyata dikimevinde üretilmeye başlandı. Ayrıca Seyhan dikimevinde pandemi sürecinin ilk dönemlerinde de 750 bin maske üretimi gerçekleştirildi.
Çalışanlarının büyük bölümü kadın ve işi bilen ustalardan oluşan Seyhan Dikimevinde üretilen kıyafetlerin, kalite ve dayanıklılık kriteri diğer belediyeleri de harekete geçirdi. Çevre illerden Belediyeler Seyhan Belediyesine başvuruda bulunarak personel kıyafetlerini diktirmek üzere sipariş veriyor. Bu belediyelerden olan Osmaniye’nin Yarbaşı Belediyesi de personelin yazlık ve kışlık kıyafetlerinin siparişini kısa süre önce verdi. Üretilen ilk etap yazlık ürünler Yarbaşı Belediyesi yetkililerine teslim edildi.
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, üretimden gelen gücün ciddi bir kaynağa dönüşeceğine inandığını söyledi. Başkan Akay şöyle konuştu:
“Geldiğimiz ilk günden beri, üretime odaklandık. Geldiğimiz noktada Seyhan dikimevi aracılığıyla kendi personelimizin kıyafetlerini kendimiz ürettik. Şimdi Seyhan dikimevinde var olan potansiyelimizi başka Belediyelerin kıyafet siparişleri için de kullanmaya başladık. Burada ciddi bir kazanç elde ediyoruz. Kazandığımızı yine Seyhanlı’ya kaynak olarak aktarıyoruz. Her alanda üretmeye, kazandığımızı halka hizmet için kaynak olarak kullanmaya devam edeceğiz.”
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