Seyhan boya üretiyor okullar renkleniyor

Seyhan Belediyesi, eğitim öğretim yılının sona ermesinin ardından Seyhan Kaymakamlığı ve Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürütülen proje çerçevesinde devlet okullarında kullanılmak üzere ürettiği 650 kova boyayı yetkililere teslim etti.

Belediyenin ihtiyacı olan boyayı kurduğu atölyede üreten Seyhan Belediyesi, ürettiği boyayı kamu kurumlarıyla paylaşıyor.

Seyhan Kaymakamlığı, Seyhan Belediyesi ve Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün birlikte yürüttüğü “Senin Rengin" projesi çerçevesinde, devlet okullarında kullanılmak üzere geride kalan üç yılda üretilen 47 ton ağırlığında 2 bin 350 kova boya okulların boyanması için yetkililere teslim edilmişti.

Eğitim-Öğretim yılının sona ermesinin ardından devlet okullarının bakım ve onarımının gerçekleştirilip yeni döneme hazırlanması yönündeki çalışmalar başlarken, Seyhan Belediyesi bu yıl da okulların boyanması için Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 650 kova boya desteğinde bulundu. Seyhan Belediyesi’nin dört yıllık dönemde okullara boya desteği 3 bin kovaya ulaştı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, halkın refahı, huzuru ve mutluluğu için üretip, ürettiğini de paylaşan bir belediye olduklarını ifade ederek, “Üretimden gelen gücümüzü Seyhan’ımız ve Seyhanlı hemşehrilerimiz için kullanıyoruz. Gençlerimizi hem bugünümüz hem de geleceğimiz olarak görüyoruz. Gençlerimizin çok daha iyi koşullarda öğrenim görmesi konusunda sorumluluk hissediyoruz. Tatil döneminde okulların yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlanması için 650 kova iç ve dış cephe boyasıyla okullarımıza destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Eğitime ve gençlerimize desteğimizi aralıksız sürdüreceğiz. Gençlerimiz için ne yapsak az” diye konuştu.