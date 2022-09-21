Seyhan Belediyesinden güreşe destek

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, ata sporu güreşte eski günleri aradıklarını belirterek, “Güreşin yeniden canlanabilmesi adına üzerimize düşeni yerine getiririz” dedi.

Türk Güreş Vakfı Adana Şube Başkanı Mustafa Dönmez ve yönetim kurulu üyeleri Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ı ziyaret ederek yıldız güreşçi adaylarına verdiği malzeme desteğinden dolayı teşekkür ettiler.

Başkan Akay ziyarette, “Birçok branşta olduğu gibi ata sporumuz güreşte de eski günleri arıyoruz. Dünya şampiyonunun çıktığı kentimizde güreşin yeniden canlanabilmesi adına üzerimize düşeni yerine getireceğimizin bilinmesini istiyorum. Her zaman işbirliğine hazırız. Verdikleri emek nedeniyle Türk Güreş Vakfı Adana Şube Başkanı Mustafa Dönmez ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Türk Güreş Vakfı Adana Şube Başkanı Mustafa Dönmez’de, “Ata sporunun daha iyi noktalara gelebilmesi adına destek verilmesi gerekiyor. Kulüpleşerek elbirliği içerisinde hareket edilerek güzel günlerin yakalanıp başarılı güreşçilerin yetiştirileceğini inancındayız” diye konuştu.