Seyhan Belediyesinden emekçilere vefa
SEYHAN BELEDİYESİ, YILLARCA MEMUR VE İŞÇİ OLARAK ÇALIŞIP EMEKLİ OLAN 17 PERSONELİNİ TEŞEKKÜR PLAKETİ İLE ONORE ETTİ.
Seyhan Belediyesi, yıllarca memur ve işçi olarak çalışıp emekli olan 17 personelini teşekkür plaketi ile onore etti.
Seyhan Belediyesi Meclis salonunda gerçekleşen ve Başkan Akif Kemal Akay’ın şehir dışında olduğu için katılamadığı “Seyhanlıya hizmete teşekkür” etkinliğine başkan yardımcıları Rukiye Çinkılıç, Semih Sayinta ve Funda Buyruk ile birim müdürleri katıldı. Etkinlikte kısa bir konuşma yapan Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Rukiye Çinkılıç, doğumdan ölüme kadar insana her alanda hizmet eden belediye çalışmalarına emekleri ve tecrübeleriyle katkı veren emekli personele teşekkür etti.
Daha sonra memur ve işçilerden oluşan 17 personel, Seyhanlıya verdikleri hizmet için teşekkür plaketini ile onore edildi. Teşekkür plaketlerini başkan yardımcıları Çinkılıç, Sayinta ve Buyruk’tan alan emekli personel, buruk bir mutluluk yaşadı.
Seyhan Belediyesinden emekli olan personelin isimleri şöyle:
"Yasemin İlgen, Zeynep Serap Baltacı, Gülay Dörtdemir, Mehmet Dağlı, Cemal Kısacık, Hüseyin Ayyıldız, Cemal Çolak, Erdal Yaramış, Mehmet Burhan Solmaz, Ali Özalevli, Hayri Pamuk, Deniz Yalı, Cem Kazan, Muhittin Uğurbekler, Sıtkı Kahraman ve Halis Balıkçı ."
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