Seyhan Belediyesi’nden ‘cenaze yemeği’ hizmeti

Seyhan Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetlerine cenaze yemeğini de ekledi. Başkan Akif Kemal Akay, “Özellikle cenaze sahiplerinin en sıkıntılı olduğu ilk günde onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

Seyhan’da yaşayan vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için hizmet veren Seyhan Belediyesi, cenaze sahiplerine verdiği masa, sandalye, çadır, semaver, çay, şeker hizmetlerinin arasına cenaze yemeğini de ekledi.

Aşevi fırınında pide üretiliyor

Selman-Pak Kültür Merkezi bünyesindeki aşevi fırını acıların en yoğun yaşandığı defin gününde cenazelerde ikram edilmek üzere gıda mühendislerinin gözetiminde hijyenik ve sağlıklı koşullarda pide üretmeye başladı. Haftanın 6 günü her cenazeye ortalama 50 kişilik pide gönderilirken, haftanın bir günü de aşevi mutfağında pişirilen yemekler yine cenaze evlerinde yurttaşlara ikram ediliyor.

Ramazan Bayramı’ndan itibaren başlanan cenaze yemeği hizmetinde bugüne dek 20 bin kişilik yemek Seyhan’daki cenazelere gönderildi.

“Doğumdan ölüme halkın yanındayız”

Belediyelerin doğumdan ölüme toplumun tüm ihtiyaçlarının karşılandığı kurumlar olduğunun altını çizen Başkan Akay, cenazelerin de sosyal belediyecilik hizmetlerindeki önemli unsurlar olduğunu söyledi. Seyhan Belediyesi’nin aşevleri aracılığıyla her gün ihtiyaç sahibi yurttaşlara ve Bilgi Evlerine devam eden gençlere sıcak yemek ikram ettiğini anımsatan Başkan Akay, “Şimdi cenaze yemeklerini de ekledik. Özellikle cenaze sahiplerinin en sıkıntılı olduğu ilk günde onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kendi fırınımızda arkadaşlarımız cenazeler için pide yapıyor. Günde ortalama 15-20 cenaze evine masa, çadır, sandalyenin yanında pide gönderiyoruz” diye konuştu.