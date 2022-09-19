Seyhan Belediyesinden adli yardım bütçesine destek

Seyhan Belediye Meclisi, Adana Barosu’nun adli yardım bütçesine 500 bin TL destek kararı aldı.

Adana Baro Başkanı Av. Semih Gökayaz, ekonomik durumu yerinde olmayan vatandaşların hak arayışına ve bu hakkın işlerlik kazanmasına verdikleri destekten dolayı Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’a teşekkür ziyaretinde bulundu. Gökayaz, “Şehrimizde yaşayan, maddi durumu yetersiz ve adalete erişmekte güçlük çeken vatandaşlarımızın baro olarak meslektaşlarımızla birlikte yanlarında oluyoruz. Adli Yardım Büromuzun çalışmalarını daha etkin ve yaygın hale getirmek amacıyla yerel yönetimlerle yapacağımız iş birliğini çok önemsiyoruz. Şehrimiz adına önemli bir çalışma, önemli bir katkı” dedi.

Başkan Akay ise adalet temelli sağlam ve mutlu bir toplum kurmanın ve bunu yaşatmanın herkesin görevi olması gerektiğini belirterek, "Gayemiz, bireysel haklarını ararken ekonomik gücü yerinde olmayan vatandaşlarımızın yanlarında olmak, onlara destek olmak ve bu vesileyle adaletin tesisine katkıda bulunmaktır. Ülkede adaletin gerçekleşmesi noktasında kuru bir dilekte bulunmaktan öte bir katkımız olduğu için de mutluyuz” diye konuştu.