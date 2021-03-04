Seyhan Belediyesi’nde 5 madde daha kabul edildi

Seyhan Belediye Meclisi Mart ayının ilk iki gün hararetli geçen tartışmalı toplantısı, yerini sakin ortama bıraktı.

Seyhan Belediye Meclisi, Meclis 1. Başkanvekili Yasemen Çelik, katipler Duygu Atikaslan Ayçe ve Gülcan Bingöl tarafından açıldı.

Gündem dışı konuşmaların yapılmadığı oturumda direkt gündemlere geçildi. Gündemin beşinci maddesinde Fen İşleri Müdürlüğünce hazırlanan Altyapı ve Koordinasyon Birimi Yönetmeliğinin görüşülmesi teklifi ile ilgili Müşterek Komisyon Raporu oy birliğiyle, gündemin altıncı maddesinde Fen İşleri Müdürlüğünce hazırlanan Altyapı ve Koordinasyon Birimi Ücret Tarifesi ile ilgili Müşterek Komisyon Raporu oy birliğiyle, gündemin yedinci maddesinde Seyhan İlçesi sınırları içerisinde yaklaşık 14 km uzunluğundaki 154 Kv Güney Adana T.M.- SASA T.M. Enerji iletim hattının 3.5 km’lik kısmına ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile Müşterek Komisyon Raporu oy çokluğuyla, gündemin sekizinci maddesinde Seyhan İlçesi, Arslandamı Mahallesi, 1654 ada 409, 410, 412 ve 452 nolu parseller ve batısındaki ana yollara yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili Müşterek Komisyon Raporu oy çokluğuyla, gündemin dokuzuncu maddesinde Seyhan İlçesi Onur, Şakirpaşa, Ova, Uçak Mahalleleri 203 Ha Alana yönelik olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile Müşterek Komisyon Raporu oy birliğiyle kabul edildi.