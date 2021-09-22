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Seyhan Belediyesi mandıra kurdu

Seyhan Belediyesi, ilçenin eski köylerindeki evsel süt üreticilerine yönelik “Mandıra” projesini hayata geçiriyor. Kurulan mandıra ile bölgede hayvancılıkla geçimini sağlayan çiftçilerin ürettiği sütler değerlendirilecek.

ADANA 22.09.2021, 11:49
Seyhan Belediyesi mandıra kurdu

Seyhan Belediyesi, ilçenin eski köylerindeki evsel süt üreticilerine yönelik “Mandıra” projesini hayata geçiriyor. Kurulan mandıra ile bölgede hayvancılıkla geçimini sağlayan çiftçilerin ürettiği sütler değerlendirilecek.

Karayusuflu Mahallesinde kurulan ‘mandıra’, sütü el değmeden işleyip pastörize edecek makinelerle donatıldı. Tüm fiziki altyapısı tamamlanan ve önümüzdeki günlerde hizmete girecek olan mandıra günlük 5 ton süt işleme kapasitesine sahip olacak. Bölgede evsel süt üreticiliği yapan vatandaşlardan alınacak sütler burada el değmeden işlenip pastörize edilerek paketlenecek.

Tereyağı ve kaymak ile peynir de üretilebilecek olan tesiste sütteki yağ oranını, katkı ve bakteri durumunu belirleyecek testleri de gerçekleştirilebilecek donanım da bulunuyor.

Mandırada işlenecek sütlerin hanelerden satın alınacağını belirten Başkan Akif Kemal Akay, “Süt üreticilerinin pazar bulma endişesini ortadan kaldırıp onlara derman olacağız. Vatandaşlarımız da testlerden geçirilip, hijyenik koşullarda pastörize edilmiş sağlıklı süte ve peynir, kaymak gibi süt ürünlerine çok daha ucuz fiyatlarla erişebilecek. Böylece vatandaşlarımızın ev ekonomisine de katkı sağlamış olacağız” diye konuştu.

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