banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Fatih Portakal'dan Süleyman Soylu paylaşımı!
Fatih Portakal'dan Süleyman Soylu paylaşımı!
Kurtlar Vadisi'nin çekildiği Sözbir Otel neden mahkemelik oldu?
Kurtlar Vadisi'nin çekildiği Sözbir Otel neden mahkemelik oldu?
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL?
Ronaldo EURO 2020'de tarihe geçti
Ronaldo EURO 2020'de tarihe geçti

Seyhan Belediyesi çalışanlarının ilk doz aşıları yapıldı

SGK’lı çalışanların aşı randevularının açılmasının ardından Seyhan Belediyesi çalışanlarının 1’inci doz aşıları belediye hizmet binasında yapılmaya başlandı. Aşının salgınla mücadeleyi başarıya ulaştıracak en önemli güç olduğunu belirten Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Seyhan İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerine yaptıkları işbirliği için teşekkür etti.

ADANA 16.06.2021, 15:16
Seyhan Belediyesi çalışanlarının ilk doz aşıları yapıldı

SGK’lı çalışanların aşı randevularının açılmasının ardından Seyhan Belediyesi çalışanlarının 1’inci doz aşıları belediye hizmet binasında yapılmaya başlandı. Aşının salgınla mücadeleyi başarıya ulaştıracak en önemli güç olduğunu belirten Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Seyhan İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerine yaptıkları işbirliği için teşekkür etti.

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında sürdürülen aşılama programında SGK’lı tüm çalışanların aşı randevusunun açıldığını bildirdi.

Bakanlığın bu açıklamasının ardından Seyhan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Seyhan İlçe Sağlık Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda belediye çalışanlarının birinci doz Biontech aşıları belediye hizmet binasında yapılmaya başlandı.

Covid-19’un geride kalan bir buçuk yıllık süreçte toplumsal yaşama ağır hasar verdiğini belirten Başkan Akay, salgınla mücadelenin başarıya ulaşmasının aşıyla mümkün olduğunu kaydetti.

Tüm belediye çalışanlarına aşılarını olmaları çağrısında bulunan Başkan Akay, “Salgından bir an önce sona erebilmesi ve normal yaşam koşullarına dönebilmemizin belki de tek yolu aşı olmak. Seyhan İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkililerine ve çalışanlarımızın aşılarını yapan sağlık emekçilerine gösterdikleri anlayış ve ilgiden dolayı teşekkür ederim. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız” dedi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
20°
parçalı bulutlu
banner493