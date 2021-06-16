Seyhan Belediyesi çalışanlarının ilk doz aşıları yapıldı

SGK’lı çalışanların aşı randevularının açılmasının ardından Seyhan Belediyesi çalışanlarının 1’inci doz aşıları belediye hizmet binasında yapılmaya başlandı. Aşının salgınla mücadeleyi başarıya ulaştıracak en önemli güç olduğunu belirten Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Seyhan İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerine yaptıkları işbirliği için teşekkür etti.

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında sürdürülen aşılama programında SGK’lı tüm çalışanların aşı randevusunun açıldığını bildirdi.

Bakanlığın bu açıklamasının ardından Seyhan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Seyhan İlçe Sağlık Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda belediye çalışanlarının birinci doz Biontech aşıları belediye hizmet binasında yapılmaya başlandı.

Covid-19’un geride kalan bir buçuk yıllık süreçte toplumsal yaşama ağır hasar verdiğini belirten Başkan Akay, salgınla mücadelenin başarıya ulaşmasının aşıyla mümkün olduğunu kaydetti.

Tüm belediye çalışanlarına aşılarını olmaları çağrısında bulunan Başkan Akay, “Salgından bir an önce sona erebilmesi ve normal yaşam koşullarına dönebilmemizin belki de tek yolu aşı olmak. Seyhan İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkililerine ve çalışanlarımızın aşılarını yapan sağlık emekçilerine gösterdikleri anlayış ve ilgiden dolayı teşekkür ederim. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız” dedi.