Seyhan Belediyesi çalışanlarına 28 bin 100 TL promosyon

Seyhan Belediyesi çalışanlarının banka promosyon sözleşmelerini güncelledi. Promosyon tutarı kişi başı net 28 bin 100 TL oldu.

Seyhan Belediyesi, belediye bünyesinde görev yapan memur, sözleşmeli personel ve kadrolu işçilerin banka promosyon sözleşmelerini güncelledi. Bu çerçevede promosyon tutarı kişi başı net 28 bin 100 TL oldu.