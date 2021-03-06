banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Valilikten flaş karar! Ekmek zammı iptal edildi
Valilikten flaş karar! Ekmek zammı iptal edildi
Altın piyasasında uluslararası merkez olma yolunda önemli adım
Altın piyasasında uluslararası merkez olma yolunda önemli adım
şehitlere hakaret eden kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
şehitlere hakaret eden kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Seyhan Belediye Meclisi’nde Kadınlar Günü kutlaması

Seyhan Belediye Meclisinin Mart ayı son birleşimi öncesinde Seyhan Kadın Merkezi tarafından hazırlanan hediyeler meclis üyelerine dağıtılırken, Gülbahçesi Mahallesi’ndeki 1 Nolu Parka “8 Mart Kadın Parkı” adı verildi.

ADANA 06.03.2021, 09:01
2
Seyhan Belediye Meclisi’nde Kadınlar Günü kutlaması

Seyhan Belediye Meclisinin Mart ayı son birleşimi öncesinde Seyhan Kadın Merkezi tarafından hazırlanan hediyeler meclis üyelerine dağıtılırken, Gülbahçesi Mahallesi’ndeki 1 Nolu Parka “8 Mart Kadın Parkı” adı verildi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, katipler Duygu Atikaslan Ayçe ve Gülcan Bingöl tarafından açılan Seyhan Belediye Meclis toplantısına gündemin 13. Maddesi damgasını vurdu. Gülbahçesi Mahallesi’ndeki 1 Nolu parka “8 Şubat Kadın Parkı” adı verilmesiyle ilgili teklifin komisyonda oy çokluğuyla kabul edilmesini eleştiren Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Funda Buyruk, ”Bazı meclis üyesi arkadaşlarımız ret oyu vermeyi tercih etti. Ben tabi ki de oyunuza saygı duyuyorum ama çok evrensel bir konu olan 8 Mart Kadın Parkı isminin de verilmesini de keşke oy birliği ile geçirseydik de bu mecliste barışın, huzurun ve kadına olan inancımızı bir kez daha pekiştirmiş olsaydık. Kadına değer verdiğimizi sadece sözlerimizle değil oylarımızla da göstermiş olsaydık. Ben şahsen üzüldüm açıkçası. Bu karar oy birliğiyle geçebilirdi. Ret oyu veren arkadaşlarımız için söylüyorum, siz de bir öneri ile gelebilirsiniz şu parkın adı bir kadın adı olsun diye. Emin olun biz evet oyu veririz” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Yalçın Limoncu da, komisyonda neden ret oyu verdiklerini, “Biz bu teklifi getiren kişinin samimiyetine inanmadığımız için mecliste de ret oyu vereceğiz." sözleri ile açıkladı.

CHP’li Meclis Üyesi Yasemen Çelik ise, Limoncu’ya tepki göstererek, “Bu zihniyet, kadına karşı bir zihniyettir. Kabul etmiyoruz” dedi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, ortamı yatıştırmak için “Çok zor şartlar altında çalışıyoruz. Hep beraber bu zorlukları aşma şansımız var, birbirimize karşı daha hoşgörülü olmamız gerekmektedir” ifadesini kullandı.

Bu konuşmalardan sonra madde oylamaya sunuldu. Cumhur İttifakının ret oylarına karşılık Gülbahçesi Mahallesi’ndeki 1 Nolu parka “8 Şubat Kadın Parkı” adı verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Seyhan Belediye Meclisi 5 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 17.00’de toplanma kararı verdi.

Meclis toplantısının ardından Meclisin kadın üyeleri ile belediyenin kadın personelleri Başkan Akif Kemal Akay’la anı fotoğrafı çektirdiler.
Yorumlar (0)
banner422
12°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 27 57
2. Beşiktaş 26 57
3. Fenerbahçe 27 55
4. Trabzonspor 27 51
5. Hatayspor 27 46
6. Alanyaspor 27 43
7. Gaziantep FK 27 43
8. Karagümrük 27 41
9. Göztepe 27 36
10. Antalyaspor 27 35
11. Sivasspor 26 33
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 27 31
14. Kasımpaşa 27 29
15. Kayserispor 26 28
16. Rizespor 27 28
17. Başakşehir 27 26
18. Erzurumspor 27 26
19. Ankaragücü 26 23
20. Denizlispor 26 21
21. Gençlerbirliği 26 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. M. United 27 51
3. Leicester City 27 50
4. Chelsea 27 47
5. Everton 26 46
6. West Ham 26 45
7. Liverpool 27 43
8. Tottenham 26 42
9. Aston Villa 25 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 27 34
13. Crystal Palace 27 34
14. Southampton 26 30
15. Burnley 27 29
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 27 23
19. West Bromwich 27 17
20. Sheffield United 27 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 26 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Valencia 26 30
12. Celta de Vigo 25 30
13. Osasuna 25 28
14. Getafe 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20