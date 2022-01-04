banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Market fişlerinizi mutlaka kontrol edin!
Market fişlerinizi mutlaka kontrol edin!
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
Mahsun Kırmızıgül yılbaşı gecesi reytinglerde sınıfta kaldı!
Mahsun Kırmızıgül yılbaşı gecesi reytinglerde sınıfta kaldı!
Emeklilikte en düşük maaş 2 bin 500 TL oldu
Emeklilikte en düşük maaş 2 bin 500 TL oldu

Seyhan Belediye Meclisinde "ihanet" gerginliği

Seyhan Belediye Meclisi’nin 2022 yılı ilk meclis toplantısı sert tartışmalarla başladı.

ADANA 04.01.2022, 09:04 04.01.2022, 09:14
Seyhan Belediye Meclisinde "ihanet" gerginliği

Seyhan Belediye Meclisi’nin 2022 yılı ilk meclis toplantısı sert tartışmalarla başladı.

Seyhan Belediye Meclisi, Meclis 1. Başkanvekili Kemal Çelik, katipler Gülcan Bingöl ve Hacice Yılmaz tarafından açıldı.

Gündem dışı ilk sözü alan CHP Grup Başkanvekili Güngör Geçer, 2021 yılını geride kaldığını ve bu yılda yaşananların yeni yılda da yaşanmamasını diledi. Geçer, “Türk Milletinin zincirlerini kırarak elde ettiği bağımsızlığın temelinde de Adana’dan atılmıştır. Kuruluşa ve kurtuluşa inanarak destek veren Adanamızın düşman işgalinden kurtuluşunu büyük bir gururla kutluyoruz” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Ali Coşkun’da, geçen yıl yaşanılan zorlukların tekrar yaşanmamasını dileyerek, 2022 yılının başta sağlık olmak üzere tüm insanlık için ekonomik, sosyal anlamda huzur dolu olmasını temenni etti. Coşkun, 19 yılı aşkın dev yatırımları ülkemize kazandıran ve adeta çehresini değiştiren AK Parti iktidarlarının Cumhur İttifakının da verdiği güç ile millet için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

AK Parti’li Meclis Üyesi Yalçın Limoncu ise yapılan işler ve hizmetler için Seyhan Belediyesi idaresine teşekkür ettikten sonra, “Tabi ot, çöple uğraştık, gübre yapımı ile uğraştık, süt, yoğurt mandıra işine girdik, küçük bir kooperatif yapımı ile uğraştı belediye. Bu kadar. Belediyecilik bu kadar ucuz ve basit olmamalı. Otla, çöple icraat yapıyoruz havasına girdik. Bir dikim atölyesi yaparak, 4-5 tane binanın restorasyonunu yaparak belediyecilik yaptığını zannedenler, bu insana, bu vatana, bu millete ihanet ediyor arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın, insani ihanet değil, hizmet ihaneti ediyorlar. Bütçenin karşılığını verememektir” diye konuştu.

Bunun üzerine CHP Grubundan tepkiler almaya başlayan Limoncu’dan sözlerinin geri almasını istediler.

Limoncu, yanlış anlaşıldığını belirterek sözlerini geri alıp devamında, “Bu bir çapsızlıktır, beceriksizliktir” dedi.

CHP Grubu, başta Meclis 1. Başkanvekili Kemal Çelik olmak üzere diğer üyeler bu sözün daha ağır olduğunu dile getirdi.

Seyhan’da kentsel dönüşümün 2012-13 yıllarında Kıyıboyunda başladığını, daha sonra aynı belediyenin Barbaros, Bey mahallelerinde bir çalışma yaptığını hatırlatan Limoncu, aradan 7 yıl geçtiğini söyleyerek, “7 yıldır kentsel dönüşümle ilgili hiçbir şey yapılmadı. Başkanı da üzmek istemiyoruz, yadırgamıyoruz. Ama hizmetler, sadece çorba dağıtarak, çöplerden kompost gübre yaparak, vatandaşın sütünü alıp yoğurt, ayran yaparak bunları insanlara hizmet diye sunmamak lazım. İnşallah bundan sonraki dönemde 2022’de daha iyi hizmet verilmelidir. Adana’nın Seyhan’ın hak ettiği hizmetleri bekliyoruz” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Güngör Geçer, CHP’li Ulaş Toros, Mehmet Önder Kaypak ve Mustafa Tunç yerinden söz alarak Limoncu’dan sözlerini geri almasını istediler.

CHP’li Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Funda Buyruk ise, bu yapılan hizmetlerin tam bir belediyecilik örneği olduğunu belirterek, “Hem ucuz yolla hem uygun bir şekilde halka hizmet etmek belediyeciliktir. Binalar yapmak, boş binalar üretmek, içi boş binalarla gösteriş yapma, bunlar aslında belediyecilik değildir” ifadesini kullandı.

Daha sonra gündemlere geçildi. Gündemin birinci maddesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince denetim komisyonu üye seçimi yapıldı. Yapılan oylama sonucunda CHP’den Okay Songün, Ulaş Toros ve Uğur Büyükkantarcı, AK Parti Grubundan ise Yalçın Limoncu ve Serkan Çelik Denetim Komisyonu üyesi oldu.

Gündemin ikinci maddesinde Belediye Meclis Üyesi Tolga Tiğrek’in Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesinden dolayı aylık ödeneğinin belirlenmesi talebi müşterek komisyonlara havale edildi.

Gündemin üçüncü maddesinde Çukurova Kalkınma Ajansı, Ulusal ve Uluslararası Kuruluşların hibe programlarına başvuru sahibi veya proje ortağı olacağı projelerde Belediye adına her türlü proje belgelerini imzalamak üzere temsil ve ilzama Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi müşterek komisyonlara havale edildi.

Gündemin dördüncü maddesinde ise Seyhan Belediyesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Belediyesi arasında kardeş şehir işbirliği protokolünün imzalanması için belediye başkanına yetki verilmesi talebi müşterek komisyonlara havale edildi.

Yorumlar (0)
11°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 18 31
8. Brighton 19 27
9. Wolverhampton 18 25
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Valencia 19 28
9. Espanyol 19 26
10. Villarreal 18 25
11. Athletic Bilbao 19 24
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 18 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8