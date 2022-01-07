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Seyhan Belediye Meclisinde gergin anlar

Seyhan Belediye Meclisi gergin bir ortamda geçti.

ADANA 07.01.2022, 09:21
Seyhan Belediye Meclisinde gergin anlar

Seyhan Belediye Meclisi gergin bir ortamda geçti.

Ocak ayının dördüncü oturumuna katılan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ile MHP’li Şehmus Uçar arasında sert tartışmalar yaşandı. Başkan Akay’ın Adana’nın kurtuluşunun 100. Yılı nedeniyle yaptığı konuşmadan sonra gündem dışı söz isteyen MHP’li Şehmus Uçar, bugüne kadar sözlü ve yazılı olarak başvurmalarına rağmen idareden doğru dürüst belge ve bilgi alamadıklarını, verilenlerin ise üstünkörü geçildiğini söyledi. Başkan Akif Kemal Akay’ın cevaplaması istemiyle 19 maddeden oluşan soru önergesini okuyan Uçar, konuşması bitince önergeyi Başkan Akay’a verdi.

Uçar ayrıca, Seyhan Belediyesi aleyhinde üç kez tam sayfa yayın yapan yerel bir gazeteyi de göstermesiyle tansiyon giderek arttı. Uçar, Akay’dan söz konusu gazetenin yazdıklarına da cevap verilmesini de isteyerek, “Bu kadar soru işaretlerinin olduğu bir yerde bu bütçeye sahip çıkarsanız Seyhan’a en büyük hizmeti yapmış olursunuz” diye konuştu.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, yaşanan gerginliğin ardından, aleyhte yazılan gazete haberlerinin spekülasyonlardan ibaret olduğunu, sunulan şeylerin belediye ile ilgisinin bulunmadığını ifade ederek, ”Benim cevabı olmayan tek bir şeyim yok. Şehmus beyin tüm sorularına da cevap vereceğim” dedi.

AK Parti’li Meclis Üyesi Ahmet Yarar, belediyede görev ve unvan değişikliği ile yükselmek isteyen memurların önünün açılması istedi. Yarar, “Belediyemiz yönetimine düşen vakit kaybetmeden Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavını açarak memur arkadaşlarımızın önündeki bu tıkanıklığı gidermektir. İnsan kaynağımızın etkin ve verimli şekilde kullanılması için kariyer basamaklarında ilerlemek isteyen memur arkadaşlarımızı motive etmemiz, onların gelişiminde olumlu olacaktır. Kendisini yetiştirmiş, emek sarf etmiş, alanında uzmanlaşmış bu arkadaşlarımızın hakları olan mühendislik, teknisyenlik benzeri kadrolarına atayarak, uzmanlık alanlarına uygun şekilde görevlendirmek Belediyemiz işlerinin yürütülmesinde faydalı olacaktır. 3 Eylül 2021’de Belediye Meclisimiz tarafından çeşitli kadrolar ihdas edilmiştir. Hali hazırdaki kadrolar ve ihtiyaca binaen ihdas edilecek yeni kadrolar için vakit kaybetmeden Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı açılması hususunu arz eder, saygılarımı sunarım” şeklinde konuştu.

Daha sonra gündemlere geçildi. Gündemin 13. Maddesinde meclis üyelerinin huzur hakkının belirlenmesine ilişkin teklif ilgili komisyonlara havale edildi.

Seyhan Belediyesi çalışmalarına devam edecek.

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