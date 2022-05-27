banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Pastada marka oldu!
Pastada marka oldu!
Siyah erikte ilk hasat
Siyah erikte ilk hasat
400 bin ton şeker ithal edilecek!
400 bin ton şeker ithal edilecek!
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Sevinçleri yarıda kesip bayılan oyuncunun yanına koştular

Adana 01 Kadın Futbol Kulübü, TFF 3.Lig Play Off yarı final maçında Rüzgarlıbahçe İdman Yurduspor’u 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonunda Rüzgarlıbahçe İdman Yurduspor’dan bir oyuncu bayılınca Adana 01 Kadın Futbol Kulübü oyuncuları sevinçlerini yarıda bıraktı.

ADANA 27.05.2022, 10:14
Sevinçleri yarıda kesip bayılan oyuncunun yanına koştular

Adana 01 Kadın Futbol Kulübü, TFF 3.Lig Play Off yarı final maçında Rüzgarlıbahçe İdman Yurduspor’u 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonunda Rüzgarlıbahçe İdman Yurduspor’dan bir oyuncu bayılınca Adana 01 Kadın Futbol Kulübü oyuncuları sevinçlerini yarıda bıraktı.

TFF Kadınlar 3. Lig’inde mücadele eden Adana 01 Kadın Futbol Kulübü, TFF 2.Lig’e yükselmek için Play Off’ta mücadele ediyor. Adana 01 Kadın Futbol Kulübü, Ankara’da oynadığı İstanbul Rüzgarlıbahçe İdman Yurduspor’u 3-1 mağlup etti.

Karşılaşma sonunda ise Rüzgarlıbahçe İdman Yurduspor’dan bir oyuncu bayıldı. Bu sırada sahada sevinç gösterisi yapan Adana 01 Kadın Futbol Kulübü, sevincini yarıda kesti.

Kulüp Başkanı Ayfun Kaplan ise oyuncularını bayılan oyuncunun yanına götürüp ‘Geçmiş olsun’ dileğinde bulundu.

Rüzgarlıbahçe İdman Yurduspor’da daha sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapıp Adana 01 Kadın Futbol Kulübü oyuncularına teşekkür etti.

Yorumlar (0)
25°
açık