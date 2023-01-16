Sertkalaycı kitaplarını imzalıyor

Adana’da verdiği fotoğraf eğitim ve seminerleri fotoğraf sanatına katkı sağlayan fotoğraf sanatçısı A.Niyazi Sertkalaycı, 2014-2015 yılları arasında yerel ve ulusal platformda çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanmış olan foto-röportajlarından oluşan yazılarını derlediği Arka Plan Foto-Röportajları isimli kitabını 17-18 Ocak tarihlerinde Çukurova 15. Kitap Fuarı Arka Plan standında imzalıyor. Yazar ayrıca 17 Ocak saat 17.00’de fotoğraf sunumu ve söyleşisi ile izleyciyle buluşacak.

61 gerçek hikayenin anlatıldığı kitapta özellikle ülkemiz geneli ve yerel bazda arka planda kalmış ama aslında hayatın bir nevi ön planını oluşturan öykülere yer verildi. Yaşamlara deklanşörü ile dokunarak anlam kazandıran Sertkalaycı, ayrıca "fotoğrafın bakmakla görmek arasındaki fark olduğunu" da kitabında okurlarıyla paylaşıyor.

Çok küçük yaşlardan beri sanata ve estetiğe olan merakı aile ve yakın çevresi tarafından ilgiyle izlenen A. Niyazi Sertkalaycı özellikle insan figürleri, hayattan kareler, yaşanmışlıklar, renklerin harmonisi, görsellerdeki kompozisyon ve doğadaki düzenin yansımaları konusundaki yeteneği ile hem kendi iç dünyasının hem de çevresinin dikkatini çekti.

Fotoğraf sanatına olan yatkınlığını ve fotoğrafçılığın insan yaşamı için nasıl vazgeçilmez bir unsur olduğunu fark eden Sertkalaycı, bu yolda yürümeye karar verip birçok öyküyü fotoğraflayarak kaleme aldı.