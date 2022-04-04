Selek: "AOSB’nin üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarını takdir ediyorum"

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Başkan Yardımcısı Hasan Selçuk Selek, Adana Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret ederek, burada üniversite-sanayi işbirliği konusunda yapılan çalışmaları takdir ettiğini bildirdi.

Selek, Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, AOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Kara, Selahattin Onatça, Bölge Müdürü Ersin Akpınar, Proje Destek Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen ve ATÜ TTO Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahim Dal tarafından konuk edildi.

Bölge Müdürlüğü birimlerini gezen TEYBED Başkan Yardımcısı Hasan Selçuk Selek’e, bölgedeki katılımcılara sunulan teknoloji ve yenilik destek programları ile AR-GE konusunda gerçekleştirilen öncü çalışmalar konusunda sağlanan imkanlar hakkında bilgi verildi.

Daha sonra Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleşen görüşmede, AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar ve AOSB Proje Destek Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen, AOSB’nin Üniversite-Sanayi İşbirliği ve yürütülen TÜBİTAK Projeleri hakkında bilgilendirmeler yaptı. Sonrasında AOSB Proje Destek Ofisi ziyaret edilerek, AOSB PDO Koordinatörü ve ATÜ TTO Müdürü Doç Dr Tuğçe Demirdelen tarafından Proje Destek Ofisi faaliyetleri sunumu gerçekleştirilirdi.

Demirdelen sunumunda, üniversite-sanayi İşbirliği, enerji verimliliği, kümelenme, yapay zeka teknolojileri, yeşil OSB ve sürdürülebilirlik faaliyetleri ile kurulmakta olan AOSB Kuluçka Merkezi hakkında bilgilendirme yaptı.

TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Selçuk Selek ise TÜBİTAK Proje Mevzuatları konusunda bilgilendirmeler yaptıktan sonra AOSB firmalarından Abdioğulları Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş ve Zahit Alüminyum firmalarını da ziyaret ederek yürütülen TÜBİTAK Projeleri konularında incelemelerde bulundu, projeler konusunda önerilerde bulundu.

Hasan Selçuk Selek, AOSB’ye yapmış olduğu çalışmalardan ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek, her türlü desteğe hazır olduklarını kaydetti.