Şehit Muhammet Ali Demir Körkün Mesire Alanı hizmete açıldı

Pozantı Belediyesi tarafından Kamışlı ile Yazıcak Mahallesi arasına inşa edilen mesire alanı hizmete açıldı.

5 bin metrekare alan üzerine kurulan mesire alanının çalışmaları belediye atölye ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Körkün Çayı kenarına sıfır olan mesire alanına belediye atölye ekibinin kendi imal ettiği üzeri kapalı kameriyeler ve üzeri açık oturma grupları konumlandırıldı.

Yapılan mesire alanına 2007 yılında Diyarbakır’ın Lice ilçesinde Şehit olan Jandarma Üsteğmen Muhammet Ali Demir’in adı verildi.

Mesire alanının içerisinde mescit, lavabo, çeşme ve mangal yakmak için çok sayıda, barbekü alanları bulunuyor. Bölgenin en büyük dinlenme ve mesire alanına çocuklar için çeşitli oyun araç ve gerekçeleri de yerleştirildi.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, mesire alanıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Boğaz mahallelerimizi kapsayacak, Kamışlı ve Yazıcak mahalleleri arasında bulunan 5 bin metrekarelik bölgeye muhteşem bir mesire alanı inşa ettik. Mesire alanı inşasında tamamen belediye ekiplerimizin emekleri var. Körkün Çayı kenarında bulunan mesire alanımızda akan suyun şırıltısıyla büyükler mangal yapıp keyif yaparken çocuklar ise yapmış olduğumuz oyun alanlarında oynayarak vakit geçirecekler. Mesire alanımızın ismini ise 2007 yılında şehit olan Üsteğmen Muhammet Ali Demir’in ismini koyduk ki şehit evinin hemen yanında bulunan bu mesire alanına vatandaşlarımız da sahip çıksın" dedi.