banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Doğalgazda fiyatlar sabit tutuldu
Doğalgazda fiyatlar sabit tutuldu
Elektrikli arabayla İstanbul-Ankara 40 TL
Elektrikli arabayla İstanbul-Ankara 40 TL
Rusların aşısı işe yaramadı
Rusların aşısı işe yaramadı
Çalımbay: 'Hakemler bilerek hata yapıyor'
Çalımbay: 'Hakemler bilerek hata yapıyor'

Şehit Kubilay Meydan ve Parkı 23 Aralık’ta açılacak

Adana’nın Kozan ilçesinde, Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ın anısına yapılan meydan ve park tamamlanma aşamasına geldi. İçerisinde 6 buçuk metre büyüklüğünde anıtın da bulunacağı park ve meydan, Şehit Asteğmen Kubilay’ın ölüm yıl dönümü 23 Aralık’ta açılacak.

ADANA 01.12.2020, 10:17
4
Şehit Kubilay Meydan ve Parkı 23 Aralık’ta açılacak
banner422

Adana’nın Kozan ilçesinde, Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ın anısına yapılan meydan ve park tamamlanma aşamasına geldi. İçerisinde 6 buçuk metre büyüklüğünde anıtın da bulunacağı park ve meydan, Şehit Asteğmen Kubilay’ın ölüm yıl dönümü 23 Aralık’ta açılacak.

Menemen Olayı’nda şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ismi memleketi Kozan’da yaşatılacak. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın talimatıyla harekete geçen Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Şehit Asteğmen Kubilay’ın anısını ve Cumhuriyet ilkelerini yaşatmak üzere Kozan’da 21 Eylül 2020’de, içerisinde anıtında bulunduğu meydan ve park çalışmasına başladı.

Toplam 10 dönümlük kent meydanı ve parkında 3 bin 140 metrekarede miting alanı ve yeşil alan, 500 metrekare fitness ve çocuk oyun alanı, 100 metrekare spor alanı, 75 metrekare amfi, havuz-su varyasyonları bulunacak.

Kozan’ın tarihi kimliğini yansıtan çeşitli tasarım ögeleri ile insanların vakit geçirebileceği, dinlenme, toplanma ve çeşitli aktivitelere ev sahipliği yapacak nitelikteki proje konseptinde Atatürk’ün devrimlerini simgeleyen 6 adet de inkılap duvarı bulunuyor. Kozan Kubilay Meydanı 23 Aralık tarihinde hizmete açılacak.

Şehit Öğretmen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ın anıtı, aydınlanmayı simgeleyecek ve bir elinde meşale ile anıtta yer alacak.
Yorumlar (0)
banner388
parçalı bulutlu