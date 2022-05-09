Yazar Sedat Memili’nin “Bir Ölünün Seyir Defteri” isimli yeni kitabı yayınlandı.

Yazar Sedat Memili, ölüm konusunu ele alarak “Bir Ölünün Seyir Defteri” isimli yeni bir kitap yazdı.

Yazar Memili, 160 sayfalık ölüm konusunu ele aldığı kitabı hakkında, “kitap, ölüm konusunu ilk kez orijinal açıdan ele alması bakımından özgündür. Kitapta sosyoloji, psikoloji, mantık, kıssa, hikaye, anı, hatıra ve de geçmişle hesaplaşma var. Bir şekilde Rauf’un hayatına giren yakın ve uzak insanlarla ilgili tahlil ve analizler mevcut. Baba, abi, asker arkadaşı, sıkıntılar, zor günler ve Rauf’un yaşanmışlıkları temiz bir Türkçe ve akıcı bir üslupla şiir gibi ifade edilmiştir. İlgiyle okunacağını umuyorum” dedi.

Memili’nin Benden Sonra Tufan Partisi, İntihar: İçimizdeki Put, Miyase ve Emrimen: Kötülüğün Söyleşisi, Dante: İtalyan Dilinin Babası, Adana Ansiklopedisi adlı kitapların da aralarında bulunduğu bugüne kadar yayınlanmış 9 ayrı kitabı buluyor.