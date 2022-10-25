SBŞT’nin çocuk oyunu “En iyi arkadaşım” prömiyerini yaptı

Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun (SBŞT) müzikli, danslı çocuk oyunu “En İyi Arkadaşım”ın prömiyeri Başkan Akif Kemal Akay ve çocukların katılımıyla gerçekleştirildi.

Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen prömiyerde salonu dolduran çocuklar Başkan Akay’la birlikte eğlenceli anlar yaşadılar. Oyunda verilen mesajlarla çocuklara hayvan sevgisi ve arkadaşlığın da önemini aşılandı.

Ali Darbaş’ın yazıp yönettiği, Tamer Gözüdeli’nin genel sanat yönetmenliğini, Neslihan Sönmez’in yönetmen yardımcılığını ve koreografisini, Akay Tonguç’un ışık ve efektlerini üstlendiği oyunda Süleyman Söylemez, Neslihan Sönmez, Buket Elik ve Hazal İstimoğlu rol alıyor.

Çocuklar oyunu kasım ayından itibaren her Pazar saat 13.00’te velileriyle birlikte Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak izleyebilecek.