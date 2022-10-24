SBŞT yeni sezonu “Parkta Güzel Bir Gün” ile açtı

Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu (SBŞT) yeni sezonun perdelerini Adanalı ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Caner Cindoruk’un yönettiği “Parkta Güzel Bir Gün” adlı oyunla açtı.

SBŞT, Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde ilk gösterimi gerçekleştirilen; Adanalı tiyatro ve sinema sanatçısı Caner Cindoruk’un yönetmenliğini üstlendiği “Parkta Güzel Bir Gün” adlı oyunla yeni sezona ‘merhaba’ dedi.

Sivas’ta yapılan belediye başkanları toplantısında olması nedeniyle Başkan Akif Kemal Akay’ın katılamadığı ilk gösterimde Adanalı ünlü oyuncu Rıza Akın, Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Tamer Levent ile Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Nur Sürer ve belediye bürokratları da oyunu izleyenler arasında yer aldı.

Yönetmenliğini Adanalı ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Caner Cindoruk’un yaptığı, Yönetmen yardımcılıklarını Veysel Sadak ile SBŞT Genel Sanat Yönetmeni Tamer Gözüdeli’nin, dekor ve kostümlerini Yusuf İnan Güneş, ışık ve efektlerini ise Akay Tonguç’un üstlendiği oyunun Reji Asistanlığını ise Süleyman Söylemez yapıyor.

Mehmet Kara, Taner Cindoruk ve Merve Konuk’un oynadığı, sınır, insan, aidiyet ve özgürlük konularının komedi diliyle ele alındığı tek perdelik oyunda, politik kararların neden olduğu trajikomik olaylar çarpıcı bir dille izleyicilere aktarılıyor.

“Doğup, büyüdüğüm yerde oyun yönetmek onur verici”

Performanslarıyla izleyicilerin beğenisini toplayan oyunun sonunda söz alan oyunun ünlü yönetmeni Caner Cindoruk, “Bu kurumda yetiştim. Yaklaşık 12 yıl Seyhan Belediyesi’nde çalıştım. Burada doğdum büyüdüm, tiyatroyu burada öğrenmeye çalıştım. Bu vesileyle de kendi doğduğum, büyüdüğüm yerde oyun yönetmek, ağabeylerimin içinde bir oyun yönetiyor olmak benim için çok büyük onur verici bir durum. Herkese teşekkür ederim. İyi ki geldiniz, iyi ki aramızdasınız. Sağ olun, var olun” dedi.

Türk tiyatrosuna önemli eserler kazandıran, oynadığı ve yönettiği oyunlar ve filmlerle sanata değer katan tiyatro ve sinema sanatçısı Tamer Levent ise, “Bir sınır meselesiyle güncel şeyleri anlattınız. Tebrik ediyorum. Çok coşkulu bir prömiyer oldu. Yolunuz açık olsun. Tebrik ederim” diye konuştu.

Oyun her Cuma, saat 20.00’de Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde tiyatroseverler için ücretsiz olarak sahnelenecek.