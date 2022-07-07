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Sarıçam Deresi’nde bayram temizliği

Yüreğir Belediyesi Kurban Bayramı öncesi, çevreye kötü koku yayan ve görüntü kirliliği oluşturan Sarıçam Deresi’ni temizledi.

ADANA 07.07.2022, 15:31
Sarıçam Deresi’nde bayram temizliği

Yüreğir Belediyesi Kurban Bayramı öncesi, çevreye kötü koku yayan ve görüntü kirliliği oluşturan Sarıçam Deresi’ni temizledi.

Vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen taleplere duyarsız kalmayan Yüreğir Belediyesi ekipleri, görev alanında olmamasına rağmen dönem dönem Sarıçam Deresi’nde oluşan kirliliğe müdahale ediyor.

Bayram öncesi tekrar harekete geçen ekipler, Ulubatlı Hasan, Mutlu, Kiremithane, Çamlıbel, Şehit Erkut Akbay, Dadaloğlu, Dervişler, Atakent, Sarıçam ve Özgür mahallelerinden geçen dereyi D400 Karayolu’na kadar boydan boya temizledi.

Fen İşleri Müdürlüğü’nden 1 greyder, 1 kazıcı yükleyici ve 2 kamyonla dereye giren ekipler, yaklaşık 5 kilometrelik alanda temizlik çalışması yaptı.

Çevreye yayılan kötü koku nedeniyle pencerelerini açamayan ve balkona çıkamayan mahalle sakinleri rahat bir nefes alarak yapılan çalışmalardan dolayı Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ve ekibine teşekkür etti.

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