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Sarıçam Deresi temizlendi

Yüreğir Belediyesi, çevreye kötü koku yayan ve görüntü kirliliği oluşturan Sarıçam Deresi’ni görev alanında olmamasına rağmen düzenli olarak temizliyor.

ADANA 20.05.2021, 14:02
Sarıçam Deresi temizlendi

Yüreğir Belediyesi, çevreye kötü koku yayan ve görüntü kirliliği oluşturan Sarıçam Deresi’ni görev alanında olmamasına rağmen düzenli olarak temizliyor.

Vatandaşlardan gelen taleplere duyarsız kalmayan Yüreğir Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri Ulubatlı Hasan, Mutlu, Kiremithane, Çamlıbel, Şehit Erkut Akbay, Dadaloğlu, Dervişler, Atakent, Sarıçam ve Özgür mahallelerinden geçen Sarıçam Deresi’ni baştan aşağı temizledi.

Fen İşleri Müdürlüğü’nün de desteği ile 2 greyder, 2 kazıcı yükleyici, 1 kepçe, 1 yıkma aracı, 2 arazöz ve 4 kamyonla dereye giren ekipler yaklaşık 5 kilometrelik alanda temizlik gerçekleştirdi. Temizlik çalışmalarına katılan Park Bahçeler ekipleri ise dere kenarı boyunca peyzaj ve bakım onarım çalışması yaptı.

Kötü koku nedeniyle pencerelerini açamayan ve balkona çıkamayan mahalle sakinleri rahat bir nefes alarak yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Fatih Mehmet Kocaispir ve ekibine teşekkür etti.
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