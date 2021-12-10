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Sarıçam deresi ışıl ışıl oldu

Yüreğir Belediyesi’nin Enerjisa ile yaptığı işbirliğiyle Sarıçam Deresi’nin Yüreğir’den geçen kısmının boydan boya aydınlatılması çalışmalarında sona gelindi. Daha güvenli ve ışıl ışıl bir görünüme kavuşan dere etrafında çevre düzenlemesi de yapılacak.

ADANA 10.12.2021, 13:11
Sarıçam deresi ışıl ışıl oldu

Yüreğir Belediyesi’nin Enerjisa ile yaptığı işbirliğiyle Sarıçam Deresi’nin Yüreğir’den geçen kısmının boydan boya aydınlatılması çalışmalarında sona gelindi. Daha güvenli ve ışıl ışıl bir görünüme kavuşan dere etrafında çevre düzenlemesi de yapılacak.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in yoğun girişimleri ile başlatılan Sarıçam Deresi aydınlatma çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Derenin Yüreğir’den geçen kısmının tamamında çift yönlü aydınlatma çalışması yapıldı. Özellikle geceleri zehir tacirlerinin mesken tuttuğu alanın aydınlatılmasıyla bölge daha güvenli hale geldi. 2021 yılı içerisinde bitirilmesi planlanan aydınlatma çalışmalarının ardından Yüreğir Belediyesi dere etrafında peyzaj ve çevre düzenlemesi gerçekleştirilecek.

Sarıçam Deresi’nin aydınlatılmasıyla birlikte binlerce Yüreğirli’nin güvenlik kaygılarının en aza indiğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Sarıçam Deresi’nin durumunu Adana ziyaretinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez’e detaylı bir şekilde aktarmış, derenin sadece kötü bir görüntüsü ve karanlık olması değil, aynı zamanda çocuklarımızı zehirleyen uyuşturucu satıcılarının da alanı haline geldiğini kendilerine arz etmiştik. Bakanımızın talimatı, Enerjisa yetkililerin de gösterdiği yaklaşımla derenin aydınlatılması ortak bir proje haline dönüştü. Kısa zamanda çalışmalar başladı ve büyük oranda tamamlandı. Derenin ilçemizden geçen kısmı şimdi çok daha güvenli ve ışıl ışıl. Vatandaşlarımızın huzuru ve güveni için yoğun bir tempoda çalışan, bu konuda belediyemizle işbirliği yapan Enerjisa ve DSİ bölge müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Aydınlatma çalışmaları tamamlandığında dere etrafında düzenleme yapacaklarını da dile getiren Başkan Kocaispir, “Aydınlatmayı takiben biz de belediye olarak gerek kaldırımda gerek derenin iç kısımlarında mümkün olduğu ölçüde peyzaj ve bitkilendirme çalışmaları yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

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