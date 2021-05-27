Sanayinin Devler Liginde AOSB’den 16 firma yer aldı

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) açıkladığı 2020 yılı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde, Adana Organize Sanayi Bölgesi’nden (AOSB) 7’si Adana merkezli toplam 16 firma yer aldı.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, coğrafi konumu, lojistik avantajları, uygun arsa fiyatları, en uygun fiyatla doğalgaz, su ve elektrik temini, arıtma tesisleri, altyapı ve üst yapı imkanları ile cazibe merkezi olan Adana OSB’nin, Türk sanayisinin devler ligindeki firmalarıyla bir kez daha gurur duyduğunu bildirdi. Sütcü, Adana’nın potansiyeline dikkati çekerek, kentin daha fazlasını başarabilecek güçte olduğunu ifade etti.

Sütcü, İSO tarafından her yıl firmaların üretimden net satışları baz alınarak hazırlanan ve sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020” listesinde AOSB’de faaliyet gösteren 16 firmanın yer aldığını, bunun 7’sinin merkezinin Adana’da bulunduğunu bildirdi. Sütcü, Adana il genelinde ise İSO 500 listesinde 10 firmanın bulunduğunu vurgulayarak, “Bölgemiz dahilinde ya da bölgemiz dışında faaliyet gösterip gurur veren bu listeye girmeyi başaran tüm firmalarımızı tebrik ediyoruz” dedi.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, her koşulda üretmeye, istihdam yapmaya ve ihracata devam eden sanayicilerin işini kolaylaştırmak için tamamı sanayicilerden oluşan AOSB yönetim kurulu olarak, hizmet yelpazesini genişleterek, destek olmayı sürdürdüklerini ifade etti.

AOSB’nin gurur tablosu

Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ve merkezi Adana’da bulunan Beyteks Tekstil 246’ncı, Abdioğulları Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. 297’nci, ADM Besin ve Tarım A.Ş. 354’ncü, Güney Çelik Hasır ve Demir Mamulleri San. Tic. A.Ş. 387’nci, Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. 404’ncü, Omnia Nişasta San. ve Tic. A.Ş. 455’nci, Gürsoy Yem Gıda ve Hayvancılık San. Tic. A.Ş. 477’nci oldu.

Merkezi Adana’da bulunmayan ancak, AOSB’de faaliyet gösteren Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.46’ncı, Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş. 57’nci, Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş. 76’ncı, Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 84’ncü, Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 234’ncü, Ankutsan Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Ticaret A.Ş. 264’ncü, Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. 310’ncu, Hektaş Ticaret T.A.Ş.327’nci, Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş. ise 474’ncü oldu.

Bu arada, İSO ilk 500 listesinde, Adana merkezli Sasa Polyester Sanayi A.Ş. 38’nci, Elita Gıda San. ve Tic. A.Ş. 249’ncu, Akyem Adana Yem Yağ Biodizel Tarım ve San. Tic. A.Ş. ise 315’nci sırada yer aldı.