Saimbeyli Kaymakamı Kestioğlu göreve başladı

Saimbeyli Kaymakamlığına atanan Mehmet Fatih Kestioğlu görevine başladı.

Fırat Kadiroğlu’ndan boşalan Saimbeyli Kaymakamlığına atanan Mehmet Fatih Kestioğlu ilçede şehit ailelerini ziyaret ederek görevine hayır duaları ile başladı. Kestioğlu, vatan toprağı için kendini feda eden vatan evlatlarının ailelerinin çok değerli olduğunu söyledi.

Mehmet Fatih Kestioğlu kimdir?

1990 Rize Çamlıhemşin’de doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini burada tamamladı. 2010 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesine girdi, üç yıl devam etti. 2013 yılında Ordu Üniversitesi İİB Fakültesi Kamu Yönetimi bölümüne girdi ve 2017 yılında mezun oldu. 2019 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan kaymakamlık sınavına girerek başarılı olup Mülki İdare Amirliği mesleğine girdi. 2020 yılının Haziran ayında Artvin Kaymakam adayı olarak göreve başladı. Isparta ve Karaman’da mülkiye teftiş stajı, Trabzon Maçka ve Yozgat Sorgun’da Kaymakam Refikliği Stajlarını tamamladı.

2 Şubat 2021 tarihli bakanlık emri ile 8 Şubat 2021 tarihinde Adana’nın Saimbeyli ilçesinde göreve başladı.