Sahil yolunda dikey bahçe

Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Adnan Menderes Sahil Yolu’nda kent estetiğine katkı sağlamak için dikey bahçe çalışması gerçekleştirdi.

Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki Adana’nın mesire yerlerinden Adnan Menderes Bulvarı Sahil Yolu’nun bir bölümünde gerçekleştirilen dikey bahçe çalışmasında 15 binin üzerinde bitki kullanıldı. Dikey bahçe çalışmasında Adana Büyükşehir Belediyesi’nin kendi fidanlıklarında yetiştirilen yeşil çim, mavi çim ve Benjamin bitkileri kullanıldı.

‘Kelebek Bahçesi’ adının verildiği sahil yolunun görselliğini güzelleştiren çalışmada kuru ağaç dalları ve gövdeleri ile ahşaptan kelebekler de kullanıldı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın atölyelerinde yapılan kelebekler renkli görüntüler oluşturuyor.