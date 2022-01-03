Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım

Korona virüsün toplum sağlığını tehdit etmeye başladığı ve salgına dönüştüğü ilk günden itibaren verilen mücadeleyi büyük özveri ve çabayla sürdüren sağlık çalışanları, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma hizmetlerinden 30 Haziran 2022 tarihine kadar ücretsiz yararlanabilecek.

Pandeminin ortaya çıktığı günden bu yana en ön safta mücadele eden sağlık çalışanları için yaklaşık 2 yıldır çeşitli hizmetler veren Adana Büyükşehir Belediyesi, son olarak sağlık çalışanlarının Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ve metrodan 2022’nin ilk 6 ayında ücretsiz yararlanabileceklerini açıkladı.