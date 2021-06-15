Sabuncu ailesinden ATÜ’ye bin adet mandalina ağacı

Adana’nın eşraflarından Sabuncu ailesi Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesine (ATÜ) bin adet mandalina ağacı bağışladı. 10-12 yaşlarında olan ağaç fidanları ATÜ’de toprakla buluştu.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Tümay, bağış yapan Nuri Sabuncu, Ahmet Nuri Sabuncu ve Mehmet Nuri Sabuncu’yu rektörlük makamında ağırladı. ATÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Tokgöz ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı İsmail A. Şahin de ziyarette yer aldı.

Rektör Tümay, Adana’nın önemli simgelerinden olan mandalina ağaçlarının yerleşkeye görsellik katacağını belirterek, doğa dostu daha yeşil bir üniversite için önemli çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Yapılan bağışın çok anlamlı olduğunu belirten Rektör Tümay, Sabuncu ailesine tüm üniversite adına teşekkür etti.

Rektör Tümay, Sabuncu ailesine, üniversiteye sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim etti.