(sabaha geçelim) Bellapais’te tüm uygulamalarda yüzde 50 indirim

Bellapais Güzellik Merkezlerinde yaptırılacak tüm uygulamalarda yüzde 50 indirim kampanyasının devam ettiği belirtildi.

Adana’da 4 şubeyle faaliyet gösteren Bellapais Güzellik Merkezi, güzelleşmek isteyen kadınlara çeşitli imkanlar sunmaya devam ediyor. Güzellik merkezinde tüm uygulamalar ve ürünlerde yüzde 50 indirim kampanyası başlatıldı.

Danışanları için sık sık kampanyalar düzenlediklerini kaydeden Bellapais Güzellik Merkezi sahibi Sinem Çekinmez, “Tüm şubelerimizde yaptırılacak ternis, bruise, elevatör, trace, lazer gibi tüm uygulamalarımızda ve ürünlerimizde yüzde 50 indirim yaptık. Kampanyamız yoğun talep görüyor. Güzelleşmek isteyen herkesi merkezimize bekliyoruz” dedi.