Saadet Partisi Adana İl Başkanlığı’nda bayrak değişimi

Saadet Partisi Adana 6. Olağan İl Kongresi’nde il başkanlığına Ahmet Beyaz seçildi.

Saadet Partisi Adana 6. Olağan İl Kongresi Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi. Musa Ahmet Kaya ve Ahmet Beyaz’ın yarıştığı kongreye Saadet Partisi genel başkan yardımcıları Cafer Güneş ve Fatih Aydın ile birlikte çok sayıda partili katıldı.

“Hakkı ve adaleti hakim kılacağız”

Kongrenin divan başkanlığını yürüten Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş, “Milli görüş iktidarın bir kenarından tuttuğunda ülkede fabrikalar kurulmuş, yıllardır çözülemeyen Kıbrıs problemi çözülmüştür. Ambargo koyan ABD’ye karşı onların üstlerine el koymuşuz. Bu kadrolar, bütün olumsuzluklara, Türkiye’nin borçlanmasına, gelir adaletsizliğine, üretime dönük değil betona dönük yatırımlara ‘dur’ diyecek. Hakkı ve adaleti hakim kılacağız. Hakkı üstün tutacağız. Milli görüşü dünya gündeminde tutacağız” diye konuştu.

Fatih Aydın ise Saadet Partisi’nin iktidarın bir parçası olacağını söyledi.

Kongrede delegelerin oylarının büyük bir kısmını alan Ahmet Beyaz, Saadet Partisi’nin Adana İl Başkanı seçildi.

“Tüm çabamız kardeşlik içindir”

Daha sonra konuşan Ahmet Beyaz, “Milli görüş hareketimizin mücadelesi, ne salt bir siyasi parti mücadelesidir ne de bir hayır ve hasenat kurumu olma mücadelesidir. Milli görüş hareketimizin mücadelesi hangi ırktan, mezhepten ve meşrepten olursa olsun tüm farklılıklarına rağmen ümmetimizin tüm fertlerini ırkçı emperyalizm ve siyonizm karşısında tek saf haline getirip ‘İslam Birliği’ni kurma mücadelesidir. Milli Görüş hareketimizin mücadelesi ‘Faizsiz bir ekonomik sistem ve önce ahlak ve maneviyat’ mücadelesidir. Her strateji değişir, her tartışma biter, her makam ve mevki gelir geçer. Geride kardeşlikler, dostluklar ve vefa kalır. Biz başından beri kardeşlik için mücadele ettik. Şimdiki tüm çabamız da kardeşlik içindir. Merhum liderimiz Necmettin Erbakan hocamızın koyduğu, ‘Önce ahlak ve maneviyat’ ilkeleri doğrultusunda Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu’nun öncülüğünde partimizi iktidara taşımak için canla başla çalışacağız” ifadelerini kullandı.