Römork kazasıda hayatını kaybeden Hüsnü Kurt dualarla uğurladı

Adana’nın Kozan ilçesinde römork kazasıda hayatını kaybeden Hüsnü Kurt dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Kozan ilçesi Bağtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Çift römork takılı 01 VZ 639 plakalı Özay K. yönetimindeki traktör, ormanlık alandan fidan dikimi dönüşü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. Kaza sırasında devrilen römorkta bulunan 47 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazada durumu ağır olan 3 çocuk babası Hüsnü Kurt (57) yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kurt, bugün Bağtepe Mahallesi’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası dualarla defnedildi.

Öte yandan kaza sonrası traktör sürücüsü Özay K. ise savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.