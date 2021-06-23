Seyhan Belediyesi ile Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Teknoloji Transfer Ofisi işbirliğiyle faaliyete geçen Atölye Seyhan Girişimcilik Merkezi’nde, Seyhan Kent Konseyi ve 01 Sosyal Bilişim Kooperatifi işbirliğiyle verilen robotik kodlama eğitiminin ilk programı tamamlandı.

Atölye Seyhan Girişimcilik Merkezi’nde düzenlenen sertifika töreninde eğitimi başarıyla tamamlayan 10 kursiyer öğrenciye sertifikaları Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay tarafından verildi. Gençlerle yakından ilgilenen Başkan Akay, kursiyerlerin aldığı eğitimle yaptığı robot otomobili de inceledi.

Z kuşağının, Atölye Seyhan’da aldıkları eğitimle geliştirdikleri becerilerinin üretim sürecine dönüştürülmesini sağlamak istediklerini kaydeden Başkan Akay, “Teknolojiyle büyüyen Z kuşağı olarak adlandırdığımız genç nesil, ileride ülkemizin geleceğini şekillendirecek. Gençlerimizin saklı becerilerini ortaya çıkarmak, bu becerilerini geliştirebilmelerine olanak sağlayıp, doğru ve iyi bir eğitimle bu becerilerini üretip katma değere dönüştürmelerine aracılık yapmak istiyoruz. Atölye Seyhan’da verilen ilk eğitim programını başarıyla tamamlayan gençlerimizi kutluyorum. Bu bir başlangıç ve umuyoruz ki, önümüzdeki süreçte gençlerimiz çok başarılı işlere imza atacaklar” dedi.