Ressam Şerife Ballı’ya 30. yıl plaketi

Adana Ressamlar Derneği (ARD) Ressam Şerife Ballı’ya 30. sanat yılı anısına plaket verdi.

Şerife Ballı’ya Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Meltem Gökmen’in açtığı resim sergisinde ARD Derneği Başkanı Hüseyin Yılmaz, ve yönetim kurulu tarafından plaket verdi.

Ballı, dokuzuncu kişisel sergisine hazırlandığı şu sıralarda kendisini paketle onurlandıran ARD Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerine ve tüm sanat camiasına teşekkür etti.

Şerife Ballı, 1991’den beri sanatı yaygınlaştırma çalışmaları yaptığını, resim sergileri açtığını, paneller, söyleşiler ve resim yarışmaları içinde bulunarak 30 yıldır sanatla yoğrulduğunu, yerel ve ulusal çeşitli karma resim sergilerine katıldığını, bu süre içinde 8. kişisel resim sergisi açtığını söyledi.

Bu heyecan ve özveriyle başladığı sanat hayatında AÇS Sanat Galeri yöneticiliğinin yanı sıra Adana Ressamlar Derneği üyesi olarak yer aldığını belirten Ballı, özündeki sanatın dışa vurumunu yaşam biçimine dönüştürdüğünü söyledi. Ballı, “Bu arada Çukurova Belediyesi’nde resim dersleri verdim. Adana Çimento Resim yarışmasında mansiyon ödülü aldım” dedi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümünde öğretim elemanı olarak görev yapan Ünal Kuş ise, “Şerife Ballı, Adana sanat dünyasına değerli katkıları olmuş, saygıdeğer sanat emekçisi olarak yıllar önce tanıdım. Kişiliği, sanatı ile hepimizin gönlünde saygıdeğer bir yere sahiptir. Bu güzel onurlandırma çok isabetli olmuştur” dedi.