Ressam Müge Süel, “Dans” konulu kişisel resim sergisini açtı

Ressam Müge Süel, 28’i pandemi döneminde olmak üzere ürettiği toplam 45 eserden oluşan ve “Dans” adını verdiği kişisel sergisini Adanalıların beğenisine sundu.

Korart Galeri’de açılan sergisi hakkında bilgi veren Süel, pandemi kelimesini 2020 yılında öğrendiğini belirterek, “Covid-19 Corona virüsü bize sadece bunu öğretmediği fikrindeyim. Ben çok şey öğrendim bu yeni virüsten. Bilmediğim ne çok şey olduğunu bana yeniden öğretmesinin ötesinde yüzleşmelerim ritüele dönüştü. Farkındalığım arttı, süreci kavrayabilmek en başta özellikle ilk iki ay benim için belki de hepimiz için çok zordu. Zordu ve çözemeyeceğimi düşündüğüm için biraz korkunçtu da. Öznel dünyama yol aldım bu yolculukta. Evrensel oluşumdaki tüm canlıların yasam hakkını sorgularken, kendi türümün ne kadar baskın ve etkin ve tüketen olduğunun bilinci de yükseldi. Aynı zamanda ne kadar çaresiz ve had bilmezlikten bilir hale geçişini de gözlemledim. Ve masum, iyi yönümüzün doğaya olan aidiyetimizi fark ettikçe iyiliğimizin arttığını, doğadan kopuşlarımızda bizi sanatın iyileştirdiğinin sağlamasını da gözlemlemiş oldum. Tiyatro, sinema, edebiyat, dans, müzik, resim, heykel gibi tüm sanat dalları için söyleyebiliriz ki doğa ve sanat, insanın yaşamdaki esin ve şifa kaynaklarıdır. İnsan bu şekilde iyileşiyor, erdem ve akıl yolu açılıyor, bu şekilde öze dönen güzel varlıklar oluyoruz “ dedi.

Bireyin, pandemiden önceki sosyal mesafesiz yalnızlığını pandemide sosyal mesafede özüne yaklaşıp çoğalttığını düşündüğünü ifade eden Ressam Müge Süel, “Umuyorum pandemi bittiğinde ya da yeni normal denilen yaşam içerisinde yol alırken, hepimiz iç dünyalarımızda yol alırken öznelliğimizi nesnellikle yitirmeden birbirimize şifa kaynağı olup, evrende konuk ve diğer canlılarla eşit olduğumuzun bilinçli farkındalığı ile yükseliriz” diye konuştu.

Dans adlı sergisini de anlatan Süel, “D AN S içindeki “AN” zamanın ve insanın yaşam içindeki değerliliği; iyi ve mutlu olma iyileşme ve şifa bulma fikrinden “dolaysız” “kurgusuz” “olduğu gibi” durumlarından yola çıkmış fikirlerin resimleridir” şeklinde konuştu.

Süel’in sergisi Cemalapaşa Mahallesi Bahar Caddesindeki Korart Galeri’de 01 Kasım 2020 tarihine kadar açık kalacak.