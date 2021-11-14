Puduhepa ödülleri sahiplerini buldu

Adana Kültür ve Sanat Derneği tarafından verilen 2020 yılı Puduhepa bilim, sanat, başarı ve onur ödülleri sahiplerini buldu.

75. Yıl Sanat Galerisi’nde düzenlenen törende Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve ÇÜTAM Müdürü Prof. Dr. Ayşehan Deniz Abik, Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Kayrın, Manş Denizi’ni yüzerek geçen ilk Türk kadını Nesrin Olgun ve gazeteci yazar Nurettin Çelmeoğlu ödüllerini aldı.

Törende konuşan Adana Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Ayşe Meltem Baş, Puduhepa ödüllerinin sahiplerinin büyük bir özenle belirlendiğini söyledi.

Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve ÇÜTAM Müdürü Prof. Dr. Ayşehan Deniz Abik’in ödülünü Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Mustafa Özke, Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Kayrın’ın ödülünü Seyhan Belediyesi KUDEP Başkanı Mimar Murat Ulaş, Milli yüzücü Nesrin Olgun’un ödülünü CHP eski milletvekili Hulusi Güvel ve gazeteci yazar Nurettin Çelmeoglu’nun ödülünü ise Adana Yaşlılarla Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Ayten Leyla Sağlamtimur verdi.