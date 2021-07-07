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PTT Evleri Spor Salonu inşaatı yükseliyor

Yüreğir Belediyesi’nin PTT Evleri Mahallesi’nde spor salonu yapım çalışmaları devam ediyor.

ADANA 07.07.2021, 12:03
PTT Evleri Spor Salonu inşaatı yükseliyor

Yüreğir Belediyesi’nin PTT Evleri Mahallesi’nde spor salonu yapım çalışmaları devam ediyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in bakanlık düzeyinde gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde Yüreğir’e kazandırılacak olan spor salonu, 895 metrekarelik bir kapalı alana sahip olacak. İhalenin yapılmasının hemen ardından başlayan inşaat hızla yükselirken, çok amaçlı olarak hizmet verecek salon, basketbol sahası, voleybol sahası, soyunma, hakem ve antrenör odaları ile Yüreğirli sporcuları geleceğe hazırlayacak.

Spor salonunun bu yıl içerisinde tamamlanarak hizmete sunulması planlanıyor
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