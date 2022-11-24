Prof.Dr. Ünlügenç: "Jeoloji bilimi sadece afetlerde hatırlanıyor"

ÇÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ulvi Can Ünlügenç,"Jeoloji bilimi sadece afetlerde hatırlanıyor" dedi.

Prof. Dr. Ünlügenç, Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi (ÇÜTAM) Kültür Evi’nde verdiği "Çukurova Bölgesinin Deprem Üreten Aktif Faylarının Geometrisi" konulu konferansta, tüm bilim dalları gibi jeoloji biliminin de çok daha değerli bir bilim dalı olduğunu ancak deprem gibi doğal afetler olduğu zaman hatırlandığını söyledi.

Prof. Dr. Ünlügenç, "Deprem Bölgeleri Haritası’na göre, yurdumuzun yüzde 92’sinin deprem bölgeleri içerisinde olduğunu, nüfusumuzun yüzde 95’inin deprem tehlikesi altında yaşadığını ve ayrıca büyük sanayi merkezlerinin yüzde 98’inin ve barajlarımızın yüzde 93’ünün deprem bölgesinde bulunduğunu kaydetti.

Fay hatları üzerine açılan yerleşim yerleriyle ilgili soruya da cevap veren Prof. Dr. Ünlügenç, "Belediyelerin ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve benzeri ilgili kuruluşların jeoloji hocalarımızla, jeofizik hocalarımızla bir uyum içerisinde bu sorunlara uygulamada çözümler getirmeleri çok önemlidir. Sert alanlar yerleşime açılmalı, tarım alanları tarıma bırakılmalıdır. Ancak görüyoruz ki tarım alanlarında tahribat çok daha fazla oluyor ve dolayısıyla hem tarım üretimi düşüş gösteriyor, hem de can kaybı oluyor. Devletin jeolog ve jeofizik hocalarımızla işbirliği içinde olması halinde can ve mal kaybının çok daha az olacağına inanıyorum" dedi.

Aktif olan fay hatlarının bulunduğu yerlerin haritalarda belirlenmesi ve bu alanların yerleşime açılmaması gerektiğini kaydeden Pnof. Dr. Ünlügenç, "Bu konuda yapılan bir çalışma yoktur. Fay hatlarının geçtiği yerlerin hendekler kazılarak tespiti yapılmalıdır. Bu detay çalışmaların imar planlarında haritalanması gereklidir" şeklinde konuştu.