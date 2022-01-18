Prof. Dr. Yıldız: "Yılda 3-4 kez kan bağışı yapılabilir"

Prof. Dr. Şule Menziletoğlu Yıldız, kadınların 120 gün, erkeklerin ise 90 gün arayla kan bağışlayabileceklerini söyledi.

Çukurova Üniversitesi Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şule Sultan Menziletoğlu Yıldız Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi (ÇÜTAM) Kültür Evi’nde “Kan Bağışının Önemi” konulu konferans verdi.

Kanın, kaynağı insan olan ve elde edilmesi için başka alternatifi olmayan bir ürün olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yıldız, kimlerin kan bağışçısı olabileceğinden ve hangi şartları taşıması gerektiğinden bahsetti. Kan bağışı yapabilmek için 50 kilonun üzerinde olunması gerektiğini belirten Prof. Dr. Yıldız, 18-65 yaş arası sağlıklı her bireyin kan bağışı yapabileceğini söyledi. Kadınların 120 gün, erkeklerin ise 90 gün arayla kan bağışlayabileceklerini belirten Prof. Dr. Yıldız, yılda 3-4 kez kan bağışı yapılabileceğini kaydetti.

Kan bağışladıktan sonra uyulması gereken kurallardan da söz eden Prof. Dr. Menziletoğlu Yıldız, bu işlemden sonra bol sıvı tüketilmesi gerektiğini, ilk 4 saat aşırı sıcak ortamlardan uzak durulması gerektiğini ifade etti.