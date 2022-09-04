Prof. Dr. Uzel’den genç diş hekimlerine tavsiye

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 2021-2022 Eğitim Öğretim döneminde mezun olan 110 öğrenci, fakültenin kurucu Dekanı Prof. Dr. İlter Uzel himayesinde ant içti. Prof. Dr. Uzel, "Yemin metnini her zaman odanızda bulundurun size yol gösterecektir" dedi.

Prof. Dr. İlter Uzel, düzenlenen törende öğrencilere edecekleri yeminin önemine dikkati çekti. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1965 mezunu olduğunu ve 57 yıllık meslek hayatında mesleğin her alanında hem yurt içinde hem yurt dışında çalıştığını belirten Prof. Dr. Uzel, tıpta yemin geleneğinin çok eski olduğuna vurgu yaptı. Uzel, “Akılcı tıbbın babası İstanköylü Hipokrat 2500 yıl önce mesleğe başlarken öğrencilerine yemin ettirirdi. Hemen bütün uygarlıklarda bu arada Türk İslam uygarlığında da yemin veya yemin yerine üstat hocaların vasiyetleri vardır ki bizim tıp fakültemizde de benim bulunup imzaladığım Hipokrat andının altındaki Anadolu’nun İbni Sina’sı Konyalı Hacı Paşamızın vasiyeti buna güzel ve anlamlı bir örnektir” dile konuştu.

Daha sonra öğrencilere seslenerek, “Biraz sonra meslek büyüklerinizin sizlerden önce binlerce yıldır yaptıkları gibi Hekim Andı içecek ve mesleğe fiilen başlayacaksınız. Bu yemin ritüelinin manevi yanı çok büyüktür. Yaşamınızın sonuna kadar belleklerinizde hep yaşar, hep hatırlarsınız” diyen Prof. Dr. İlter Uzel, şöyle devam etti:

“Bir söz verme anlamındaki bu andın, bu yeminin her cümlesi tıpkı bir matematik veya bir fizik formülü gibidir. Nasıl ki matematikte, fizikte bir formülü ezberlersiniz, onunla binlerce sorunu problemi çözersiniz işte ant metni her cümlesiyle sizin sorunlarınızı çözecek, yol gösterecek kalıcı formüller bütünüdür.”

Uzel, genç diş hekimlerine, yemin metnini her zaman odalarında, ofislerinde bulundurmalarını isteyerek, “Bu metni her zaman hatırlayın. Bu metni gözden geçirin ki sürekli kendinizi yenileyerek yüce milletimize hem çağdaş ve hem de etik bir hekimlik uygulayabilesiniz” dedi.